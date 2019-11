U taktovky Trump. Zaměřeno na auta

Aktuální týden není na data zrovna bohatý. O to větší pozornost budou investoři věnovat dění na poli obchodních sporů. Nejvíce nás v tomto směru bude zajímat, zda americký prezident Trump uvalí dovozní cla na evropská auta.

Cla na evropská auta byla tématem již minulého týdne. Server Politico citoval zdroj blízký prezidentovi s tím, že má údajně dojít na další odklad, a to o šest měsíců. To můžeme považovat za pozitivní zprávu, která by mohla euru pomoci ke krátkodobým ziskům. Na druhou stranu, stále preferujeme dolar, u kterého sázíme na posun zpět pod hranici 1,1000 EURUSD.

Z dalšího dění budeme sledovat zejména zápis z posledního zasedání Fedu a ECB. Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1023 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,18 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1004 do 1,1059 EURUSD.*

Koruna se posunula na slabší hodnoty těsně pod 25,60 za euro. Dnes ráno byl zveřejněn index cen výrobců, který se však na kurzu podepsal minimálně. Počítáme s tím, že hlavním faktorem aktuálního týdne bude nálada na trzích, zejména ve spojitosti s americkými cly. Pokud budou uvalena, očekáváme, že se koruna posune dále nad hranici 25,60 za euro. Jinak pracujeme s tím, že se domácí měna za situace nedostatku klíčových faktorů udrží kolem aktuálních 25,60 za euro.

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,61 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,52 až 25,63 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,11 až 23,26 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

