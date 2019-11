Obchodní jednání mezi USA a Čínou pokračují. Britské strany čeká slibotechna vůči businessu. Aramco nemusí být největší IPO. Které země mají vybočenou měnu?

Obchodní válka 'update': vyjednávání mezi USA a Čínou pokračovalo tento víkend, obě strany naznačily možnost ústupků.

Brexit 'update': dneska budou strany představovat svůj předvolební program businessovým lídrům. Labour party by měla nabídnout vyšší korporátní daně nebo program vyvlastnění 10% veřejně obchodovatelných společností. Konzervativci chtějí nabídnout minimalizaci škod po vystoupení z EU a nižší daně. Obě slibují financování a výdaje pro podporu ekonomiky. A Liberální demokraté slibují zrušení Brexitu.



Saudi Aramco oznámila, že pustí na burzu 1,5 procenta akcií, nakupovat mohou jen domácí investoři a cílovaná cena je 30-32 Rijádů. To by implikovalo ohodnocení celé firmy na 1,6-1,7 bilionů dolarů. Hodnota je nižší, než kolik si Saudové slibovali. Pokud by se poptávka pohybovala na spodní hranici ceny, tak by dokonce nešlo ani o nejvyšší IPO na světě, protože by Aramco překonal Alibaba.



Ve čtvrtek bude zveřejněn zápis z jednání ECB (možná indikace struktury QE).



Mezinárodní měnový fond odhaduje, že 35-45 procent celkových přebytků a deficitů běžných účtů platební bilance bylo nadměrných. Nadměrné přebytky jsou koncentrovány především do EMU, ano jde především o Německo a Nizozemí. Dále pak Korea a Singapur. Nadměrný deficit vykazuje UK, USA, Argentina nebo Indonésie. Běžný účet Číny byl vyhodnocen, že je v souladu s fundamenty. Nadměrný deficit potom MMF dává do souvislosti s mezerou v reálného kurzu, viz obrázek. Například USA, které mají nadměrný deficit, tak mají podle odhadů i nadhodnocený reálný kurz. Přebytkové Německo má naopak výrazně kurz podhodnocený. Německo těží ze slabého eura.



David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny