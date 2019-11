Růst cen průmyslových výrobců dál ubírá tempo

V meziměsíčním srovnání se ceny průmyslových výrobců v září snížily o 0,3 %, jejich meziroční dynamika dále klesla na 0,9 %. K tomuto růstu přispívají zejména ceny v odvětví elektřiny, plynu a páry, které vzrostly o 7,5 %, zvyšovaly se i ceny producentů v oblasti potravinářství (o 3,3 %). Naopak výrazně klesají ceny koksu a rafinovaných ropných výrobků a ceny chemických produktů, které jsou rovněž ovlivněny nižšími cenami ropy na světových trzích.



Ochabující poptávka v průmyslu snižuje tlaky na růst cen, což naznačují i průzkumy mezi nákupními manažery. Rovněž aktuální cena ropy na úrovni 60 USD/barel bude i v dalších měsících přispívat k poklesu cen ropných a chemických výrobků. Klesající ceny producentů v eurozóně budou postupně přes dovozní ceny působit i na inflaci výrobních cen v tuzemsku. V následujících měsících tak bude ceny producentů nadále zvedat především elektřina. Tento vliv by však měl na počátku roku 2020 postupně odeznít. Zejména vlivem vyšší inflace v první polovině roku by měl průměrný růst cen výrobců letos dosáhnout hodnoty těsně pod 3 %, což je o necelý 1 p.b. vyšší tempo oproti loňsku. Průměrný růst v příštím roce by pak měl být vlivem výše zmíněných faktorů podstatně nižší.



Přetrvávající vysoká poptávka po stavební produkci nadále urychluje ceny stavebních prací. Jejich meziroční růst v říjnu jen nepatrně zvolnil na 4,8 % ze zářijových 4,9 %. Přitom ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly meziročně vyšší jen o 2,0 %, což je o poznání méně v porovnání se zářím (2,7 %). Svižný růst cen ve stavebnictví tak dále pokračuje a ani v následujících měsících by tomu nemělo být jinak.



Meziroční růst cen zemědělských výrobců v říjnu dále zvolnil na 0,4 %, a to především zásluhou meziročního poklesu cen rostlinné produkce o 1,6 % (snižovaly se zejména ceny zeleniny, obilovin a olejnin). Naopak v oblasti živočišné výroby zaznamenaly ceny v říjnu nárůst o 5,0 %. Podobně i ceny tržních služeb snížily dynamiku na 2,3 % (v září ještě 2,8 %). K jejich růstu přispívaly především ceny v oblasti zaměstnání, pojištění a reklamních služeb.

Autor: Luboš Růžička, analytik

Editor: Vít Hradil, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.