Rozbřesk: Je Německo definitivně venku z recese? Tento týden se ukáže

Německá ekonomika v uplynulém kvartále jen těsně unikla technické recesi. Podle čísel zveřejněných v uplynulém týdnu vykřesala růst o 0,1 % (mezikvartálně). Zda je však z nejhoršího venku, má tento týden potvrdit listopadová průmyslová nálada.



Část trhů má totiž obavy, že ve třetím kvartále mohly Německu pomoci jednorázové faktory. Konkrétně zejména předzásobení se řady britských firem před 31. říjnem (dnem D), kdy se řada z nich reálně připravovala na alternativu chaotického brexitu bez dohody. Důležité tedy bude tento týden sledovat, zda bude listopad druhým měsícem v řadě, kdy německá podnikatelská nálada zaznamená zlepšení - byť z velice nízkých úrovní.





Kromě první várky listopadových podnikatelských nálad ( PMI ) bude zajímavé sledovat i listopadovou spotřebitelskou náladu. Její zhoršení se však zatím vůbec nepodepsalo na útratách domácností, které v ekonomikách jako Německo v posledních měsících spíše dál zrychlovaly. Kromě toho v eurozóně bezesporu přitáhne pozornost další vystoupení nové šéfky ECB Christine Lagardeové (v pátek ). Ta už sice jednou před novináři vystoupila, ale zcela se vyhnula tématům spojeným s měnovou politikou - jako by si na svoji novou funkci jen pomalu zvykala.Mimo Evropu bude pro všechny trhy klíčové sledovat další vývoj na poli obchodních válek. V uplynulém týdnu Donald Trump vyjádřil určité pochybnosti o průběhu rozhovorů s Čínou (nad fází jedna obchodní dohody), zatímco během víkendu z Číny přišly spíše pozitivní signály. Čína je ovšem i kvůli situaci v Hong Kongu pod rostoucím tlakem. Donald Trump také dostal zprávu o obchodu s automobily a podle jeho vlastních slov z uplynulé středy by se měl “brzy rozhodnout”, zda uvalí v tomto odvětví nová cla. Česká koruna poté co vzdala útok na 25,50 EUR/CZK , jako by hledala nový směr. Slabší HDP ji od konce uplynulého týdne drží v defenzivě. Tento týden bude podobně jako pro zbytek trhů ve znamení dalších podnikatelských nálad v eurozóně a vývoje na poli obchodních válek. Výraznější pozitivní impuls pro CZK neočekáváme.Konec minulého týdne nepřinesl v podání amerických makrodat nic zásadního a tak eurodolar zůstává v klidu. Tak tomu bude zřejmě i na počátku týdne, který je z hlediska důležitých kurzotvorných událostí zcela hluchý (nepočítáme-li několik vystoupení centrálních bankéřů).Z ostatních měnových párů stojí za zmínku přetrvávající tlak na nízko úročený maďarský forint a rozšiřující se předvolební zisky britské libry Ropa Brent startuje nový týden nad hranicí 63 dolarů za barel povzbuzena optimismem z pokroku v americko-čínském obchodním vyjednávání. Páteční povzbudivé komentáře amerických ani čínských představitelů nicméně nenabídly podrobnější detaily nebo časový horizont, ve kterém obě velmoci plánují uzavřít tzv. první fázi rámcové dohody (odhady hovoří v tomto smyslu o konci roku 2019).S blížícím se zasedání kartelu OPEC (5.-6.12.) bude ropný trh s napětím sledovat komunikaci ze strany producentských států, zejména v otázce možného prodloužení produkčních škrtů (aktuálně platných do března 2020 ). Mimoto přijdou samozřejmě na řadu fundamentální data k zásobám od API (úterý) a EIA (středa). V neposlední řadě pak bude v pátek pozornost upřena rovněž na aktivitu amerických producentů, kteří v minulém týdnu opět snížili počet aktivních vrtných souprav (-10, celkem na 674).