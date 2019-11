Čekání na dohodu, v Americe opět nová maxima (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Dnes bez podstatných korporátních zpráv.

Evropské akcie by měly dnes otevřít obchodování bez jasného trendu.

Dnes nejsou na programu žádná podstatnější makrodata jak v USA, ani v Evropě.

Výsledky hospodaření dnes v Evropě reportuje Grand City Properties.

Analytici Société Générale zvýšili doporučení pro výrobce sportovního zboží Adidas na Koupit.

Obchodování na zámořských trzích



V pátek americké indexy opět posunuly svá maxima. Makrodata dopadla smíšeně, a tak pozitivní signál vyslal poradce Bílého domu Larry Kudlow, který prohlásil, že obchodní dohoda s Čínou se blíží do finální fáze. Hlavní index S&P 500 (+0,77 %, 3 120,46 b.) přidal necelých 24 bodů, ostatní se ale nenechaly zahanbit a předvedly rovněž slušnou rally (Dow Jones +0,8 %, 28 004,89 b. a NASDAQ +0,73 %, 8 540,83 b.). Pro S&P 500 to byl šestý růstový týden v řadě. Z jednotlivých sektorů se dařilo zejména zdravotnictví a IT, jediný segment těžařů a zpracovatelů komodit uzavřel na červené nule.