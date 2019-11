Michael Kocáb: Chtěl bych vrátit na stůl důstojnost Václava Havla. Je v poslední době dost okopávána (Video)

Už se nemůžu dívat na to, jak nám tady 30 let po revoluci pořád vládnou bývalí komunisté. Tahle linie se musí přerušit. Zásah na Národní třídě 17. listopadu měl nastartovat vnitrostranický převrat, jenže se to vymklo z rukou a stočilo až k nevraživosti a nenávisti vůči celé KSČ, míní zpěvák Pražského výběru Michael Kocáb. Příšerná konspirace je, že sametová revoluce byla dopředu sjednané a naplánované předání moci. Je to naopak, naši občané vyrvali tu moc z rukou komunistů. Více zde: https://radiozurnal.rozhlas.cz/tricetkrat-o-svobode-specialni-rozhovory-k-30-letum-od-sametove-revoluce-8093782/27

Webové stránky Radiožurnálu: https://radiozurnal.rozhlas.cz/

Facebook: https://www.facebook.com/radiozurnal/

Twitter: https://twitter.com/Radiozurnal1

Instagram: https://www.instagram.com/radiozurnal/

<img src="https://video.kurzy.cz/obrazky/y_video/0zl/ooTOEut4-michael-kocab-chtel-bych-vratit-na-stul-dustojnost-vaclava-havl.jpg" />

Zdroj: Český rozhlas, Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus

Další investiční videa naleznete na stránce video.kurzy.cz