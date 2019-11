Tomáš Sokol: Zákaz KSČ hned po revoluci? Nikdo nevěděl, jak na to. Po volbách to bylo ještě těžší (Video)

Byla chyba nezakázat KSČ, ale jako právník vidím, že to bylo nesmírně těžké. Třicet let po převratu je na tom česká justice dobře – prochází svobodným vývojem a ten jde dopředu, i když mám lokální výhrady, říká advokát a porevoluční městský prokurátor v Praze, který byl až do roku 1992 ministrem vnitra. A jak vnímá svobodu? On sám si jí užívá, hodně spoluobčanů to ale neumí, jiní si ji zas užívají, aniž by si uvědomovali, že právě to je svoboda, protože jiný systém neznají.

