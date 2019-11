Petr Nováček: Kdybychom KSČ zakázali, tak bychom jim přidali a udělali z nich národní mučedníky (Video)

Informace o údajném mrtvém studentovi na Národní třídě přilila olej do ohně, ale ty lidi by z ní už nikdo nevytlačil. Dlouho se u nás nic nedělo a tohle byla poslední kapka, říká historik a politický komentátor Petr Nováček. Účast na demonstraci na Letné je pozoruhodná záležitost. Politikům by to mělo říci, že významná část společnosti začíná být neklidná. Historie se neopakuje, ale na druhé straně určitá nespokojenost narůstá a ignorovat ji se politikům nemusí vyplatit.

Více zde: https://radiozurnal.rozhlas.cz/tricetkrat-o-svobode-specialni-rozhovory-k-30-letum-od-sametove-revoluce-8093782/29

Webové stránky Radiožurnálu: https://radiozurnal.rozhlas.cz/

Facebook: https://www.facebook.com/radiozurnal/

Twitter: https://twitter.com/Radiozurnal1

Instagram: https://www.instagram.com/radiozurnal/

<img src="https://video.kurzy.cz/obrazky/y_video/UPh/G2bcpkfA-petr-novacek-kdybychom-ksc-zakazali-tak-bychom-jim-pridali-a-u.jpg" />

Zdroj: Český rozhlas, Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus

Další investiční videa naleznete na stránce video.kurzy.cz