Česká společnost se za 30 let změnila, ale nevím, jestli k lepšímu - Michal Malátný (Video)

17. listopadu ’89 byl na Albertově, ale namísto na Národní třídu pak zamířil za rodinou do Jičína. Později ho mrzelo, že nebyl u „toho“. Revoluce pozitivně ovlivnila i kapelu Chinaski. Před ní museli odevzdávat texty, zda nejsou závadné. Koncerty se rušily. „Byli jsme mladí kluci, bylo nám 17, přišlo nám to k smíchu,“ popisuje Malátný. Díky svobodě mohou dělat hudbu přesně tak, jak sami chtějí. Proč zpěváka ovlivnil Jiří Suchý? A jak se za těch 30 let změnila hudební branže?

<img src="https://video.kurzy.cz/obrazky/y_video/WuZ/_8rfQuXk-michal-malatny-ceska-spolecnost-se-za-30-let-zmenila-ale-nevim.jpg" />

Zdroj: Český rozhlas, Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus

