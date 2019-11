Špatná zkušenost zaměstnance má vliv na jeho spokojenost do budoucna

Novým trendem je hodnocení zaměstnavatelů

Plánujete-li změnit zaměstnání, určitě přemýšlíte o tom, jak najít toho nejlepšího zaměstnavatele. Proto vznikly nové internetové portály, jež se zabývají hodnocením firem a pracovními zkušenostmi zaměstnanců. Dnešním trendem tedy je, že si zaměstnanci ještě před tím, než odešlou svůj strukturovaný životopis a průvodní dopis na e-mail teoretickému zaměstnavateli, pořádně si jej proklepnou na internetu. V současné době není vůbec žádný problém vyhledat si hodnocení zaměstnavatelů a podle toho se rozhodovat. Zaměstnavatelé s negativním hodnocením pak mají problém vůbec někoho sehnat. Zvlášť v době, kdy nezaměstnanost opět klesla, nyní na hodnotu 2,6 %.

Jak fungují weby s hodnocením zaměstnavatelů?

Představte si situaci, že si kupujete novou pračku. Než si vyberete model podle vašich představ nejen podle cenové relace, ale i co se týče parametrů, které požadujete, co uděláte? S největší pravděpodobností se podíváte na hodnocení produktu na známé srovnávače zboží. Stejně tak si lustrujete cestovní kanceláře, hotely a restaurace před plánováním vaší dovolené, kosmetické produkty a e-shopy, kde se chystáte nakupovat věci se zárukou. No a weby se seznamem zaměstnavatelů jsou v tomto úplně stejné.

Přečtěte si zkušenosti ostatních, a až poté se skutečně rozhodněte. Můžete tak snadno zjistit, jak to v dané společnosti chodí, zda zaměstnavatel umožňuje skloubit práci s rodinou, zda chce po svých pracovnících přesčasy a jestli za ně platí, nebo za jakých podmínek umožňuje kariérně růst a jaká je atmosféra mezi kolegy. Ač je pozitivní a negativní hodnocení anonymní, ty osvědčené weby ověřují jejich důvěryhodnost a zda tam ti lidé skutečně pracují či pracovali.

Průzkum Gallup 2018 mluví za vše!

V roce 2018 vyšel průzkum Gallup následovně. 9 z 10 top manažerů si myslí, že jejich zaměstnanci odcházejí za lepším platovým ohodnocením. Pokud se ale zeptáme odchozích, tak pouze 1 z 10 opravdu opouští firmu z tohoto důvodu. Naopak 8 z 10 chybí náležité (nejen finanční) ocenění a uznání za vykonanou práci. 50 % lidí je momentálně nespokojených a stejně tak celá polovina mileniálů neustále hledá nové pracovní výzvy i přesto, že je v zaměstnání spokojená.

Zákaznická zkušenost se odvíjí právě od spokojenosti zaměstnanců

Společnosti, které se dobře starají o své zaměstnance, tak podle průzkumu vykazují až o 30 % vyšší spokojenost ze strany zákazníků, a získávají až o 10 % lepší zákaznická hodnocení. Za posledních několik let se trh práce výrazně změnil, zaměstnanci jsou při nízké nezaměstnanosti ve výhodě. Firmy nemají tolik nabídek od zaměstnanců, leckdy se musí snažit přetáhnout šikovné pracovníky od konkurence. Nabídnout vyšší plat už přestává stačit. Zaměstnanci se musí cítit dobře z více hledisek. Zaměstnanci tak hodnotí nejen výši platu či mzdy, ale také hledají to nejlepší pracovní prostředí. Chtějí-li společnosti mít spokojené zaměstnance a dosahovat skvělých obchodních výsledků, musí svým zaměstnancům neustále naslouchat, porozumět jim a rychle jednat ve prospěch jejich spokojenosti.

Špatná zkušenost zaměstnance není dobrá pro budoucího zaměstnavatele

Co se týče zaměstnanecké zkušenosti, tak některé firmy dávají svým lidem dotazníky spokojenosti v určitých časových intervalech. Poté provádějí analýzu těchto sesbíraných dat. Zaměstnanci, kteří mají předchozí negativní zkušenost, jsou hůř přístupní a méně otevření. Trvá tedy delší dobu, než se dostanou do rovnováhy se zaměstnavatelem. Když se tam ale přes počáteční nedůvěru dostanou a cítí se docenění, odvádějí mnohem více práce, spolupracují na pozitivní firemní kultuře a dělají dobré jméno i obchodní značce. To se samozřejmě odrazí na skvělých obchodních výsledcích.

