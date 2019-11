Obrečel jsem rozdělení Československa, ale s odstupem času si říkám, že to bylo dobře - Zdeněk Svěrák (Video)

Po revoluci se mi vrátila do života důstojnost. Člověk může říct veřejně, co si myslí a nemusí se cítit jako srab. Protest na Letné pro mě byl krásný zážitek a připadal jsem si tam jako mezi přáteli, říká spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana Zdeněk Svěrák. Někdy nás v divadle překvapí, že co dřív tak nerezonovalo, teď budí smích. Všude se společnost rozděluje na skoro dvě stejné půlky a vládnou nedůvěryhodní lidé, ale musíme se s tím nějak poprat. Více zde: https://radiozurnal.rozhlas.cz/tricetkrat-o-svobode-specialni-rozhovory-k-30-letum-od-sametove-revoluce-8093782/18 Webové stránky Radiožurnálu: https://radiozurnal.rozhlas.cz/ Facebook: https://www.facebook.com/radiozurnal/ Twitter: https://twitter.com/Radiozurnal1 Instagram: https://www.instagram.com/radiozurnal/

