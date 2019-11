Jan Bubeník: Moje očekávání od roku 89 jsou mnohonásobně překonaná. I když spousta věcí není ideální (Video)

Byl jedním ze studentských vůdců revoluce, v současnosti je podnikatel. Občas dochází do škol a vypráví o době před 30 lety. Děti nezajímá ideologie, ale jak jste to prožíval jako člověk, popisuje. Po roce ’89 byl poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění, ale dnes se do politiky vrátit nechce. „Myslím, že jsem víc aktivista než politik. Dnešní doba mi umožňuje, abych se aktivně zabýval věcmi, které jsou důležité. Třeba ochrana lidských práv nebo životního prostředí.“ Více zde: https://radiozurnal.rozhlas.cz/tricetkrat-o-svobode-specialni-rozhovory-k-30-letum-od-sametove-revoluce-8093782/8

Webové stránky Radiožurnálu: https://radiozurnal.rozhlas.cz/

Facebook: https://www.facebook.com/radiozurnal/

Twitter: https://twitter.com/Radiozurnal1

Instagram: https://www.instagram.com/radiozurnal/

<img src="https://video.kurzy.cz/obrazky/y_video/BcV/6qwsOAbI-jan-bubenik-moje-ocekavani-od-roku-89-jsou-mnohonasobne-prekona.jpg" />

Zdroj: Český rozhlas, Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus

Další investiční videa naleznete na stránce video.kurzy.cz