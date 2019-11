Lída Rakušanová: Za posledních 10 let se svět pohnul směrem k rozdělování společnosti a populismu (Video)

Musíme vybudovat občanskou společnost, která je silná a sebevědomá. Občanství není jen to, že se chovám svobodně a dělám si co chci, ale je to i zodpovědnost , říká novinářka Lída Rakušanová. Václav Havel by měl určitě radost ze včerejší demonstrace na Letné, z mladých lidí a také z toho, jak se mezi nimi zvedá vlna zájmu o životní prostředí. Se svobodou jsme naložili, jak jsme nejlíp uměli. Není to až tak špatné, protože jsem v NATO a v Evropské unii. Více zde: https://radiozurnal.rozhlas.cz/tricetkrat-o-svobode-specialni-rozhovory-k-30-letum-od-sametove-revoluce-8093782/9 Webové stránky Radiožurnálu: https://radiozurnal.rozhlas.cz/ Facebook: https://www.facebook.com/radiozurnal/ Twitter: https://twitter.com/Radiozurnal1 Instagram: https://www.instagram.com/radiozurnal/

