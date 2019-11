Václav Bartuška: Děti donášely na své rodiče a milenci a kolegové se udávali navzájem (Video)

Je dobré si čas od času připomínat, jak nesamozřejmé je to, co dnes máme. Zajistit, že v červnu roku 1990 budou svobodné volby, to byla úžasná škola života. Měli jsme pravdu, když jsme si v roce 1989 říkali, že cesta bude dlouhá. Na druhou stranu myslím, že jsme dokázali mnohem víc, než jsme si tehdy byli schopni představit. Posledních 30 let bylo nejšťastnějším obdobím v historii této země, říká zvláštní velvyslanec pro otázky energetické bezpečnosti Václav Bartuška. Více zde:

https://radiozurnal.rozhlas.cz/tricetkrat-o-svobode-specialni-rozhovory-k-30-letum-od-sametove-revoluce-8093782/7

Webové stránky Radiožurnálu: https://radiozurnal.rozhlas.cz/

Facebook: https://www.facebook.com/radiozurnal/

Twitter: https://twitter.com/Radiozurnal1

Instagram: https://www.instagram.com/radiozurnal/

<img src="https://video.kurzy.cz/obrazky/y_video/-ZU/TGKcmgD8-vaclav-bartuska-deti-donasely-na-sve-rodice-a-milenci-a-kolegov.jpg" />

Zdroj: Český rozhlas, Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus

Další investiční videa naleznete na stránce video.kurzy.cz