Nebáli jsme se ani tak sovětské armády, ale spíše lidových milicí a Komunistické strany - Šimon Pánek (Video)

Nejsem žádný zarytý antikomunista, který by volal po nějaké odplatě, ale ta eroze a poškození bývalým režimem je hlubší, než jsme si mysleli. Podle mě máme k politické elitě daleko větší nedůvěru než lidé v Německu, ve Francii nebo v Americe, říká vůdce studentských stávek během sametové revoluce Šimon Pánek. Určitě je co slavit, protože jsme získali svobodu, demokracii, vrátili jsme se do svobodné a vyspělé Evropy. Zpět jsme nezískali těch 50 let, které nám stále chybí.

<img src="https://video.kurzy.cz/obrazky/y_video/R7U/0jdSjk1E-simon-panek-nebali-jsme-se-ani-tak-sovetske-armady-ale-spise-l.jpg" />

Zdroj: Český rozhlas, Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus

