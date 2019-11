Akcie letošních IPO hvězd padají, známý hedgeový manažer věští špatné časy

Ačkoli v těchto dnech index S&P 500 posunuje historická maxima, řada akcií za posledních 12 měsíců výrazně ztratila. Zpočátku šlo převážně o tituly ze sektorů citlivých na vývoj ekonomiky, jako jsou logistika, průmysl nebo třeba maloobchod. V posledních týdnech se ale začaly přidávat i další tituly, ve velkém hlavně firmy, které letos vstoupily za velkého zájmu na veřejný akciový trh, ačkoli mají velké problémy se ziskovostí.

Výrobce rostlinného "masa" Beyond Meat, alternativní taxislužby Uber a Lyft, teledentistická společnost SmileDirectClub nebo softwarový vývojář Slack Technologies. To je jen výběr firem, které nedávno vstoupily na trh a jejichž akcie zažívají výplach (byť nutno dodat, že některé, především Beyond Meat, po předchozím výrazném posílení).

"Nemluvíme o poklesu, ale o propadu, který je podle mě důkazem šířící se averze vůči riziku. Právě tento vývoj přitom může být předznamenáním dalšího vývoje na celém trhu," říká známý hedgeový manažer a bloger Jesse Felder.

Další článek: Fed a akcie: Další (ne)QE v pěti grafech