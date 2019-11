Jednání v Letňanech vázne, vyroste nová vládní čtvrť v Malešicích?

Premiér Andrej Babiš si dnes prohlédl pozemky v pražských Malešicích, kde by mohla stát nová vládní čtvrť. Nyní patří České poště, ta by prostory musela vyklidit a přesunout se do Kolína.

Ministerstva, která jsou dnes rozptýlená po celé Praze, by si Andre Babiš přál mít soustředěná do jednoho administrativního komplexu. S nabídkou pozemků pro stavbu nyní přichází Česká pošta.

Pozemky v pražských Malešicích mají rozlohu 19 hektarů. Nyní tu sídlí hlavní přepravní uzel České pošty. Pokud by stát areál odkoupil, šly by současné budovy k zemi a pošta by vybudovala nové depo nedaleko Kolína. „Je jasné, že Česká pošta tento areál opustí a že potom půjde do prodeje. Jeden z investorů by mohl být úřad pro zastupování státu ve věcích majetkových,“ připouští předseda vlády Andrej Babiš.