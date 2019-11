Souhrn 15.11. - trhy ignorují špatná US makra a rostou, euro pragmatičtější a posiluje, ropa v plusu díky sílící poptávce, BCPP se svezla na obecné vlně

Pozitivně působil především včerejší komentář ekonomického poradce prezidenta

Larryho Kudlowa, který uvedl, že "fáze 1" obchodní dohody mezi USA a Čínou se přiblížila. Čínská

dnes uvedla, že by v rámci "fáze 1" chtěla zrušit co nejvíce amerických cel. Důležitá poznámka byla učiněna v tom směru, že rozsah zrušených cel v rámci "fáze 1" naznačí faktickou důležitost této části vyjednávání.

Toto téma zcela zastínilo vše ostatní včetně docela slabých makroekonomických zpráv z USA. V tomto ohledu se ostatně zdá, že čím horší zprávy budou přicházet, tím větší bude případně tlak na Fed , aby s tím něco udělal, takže si je bude trh vykládat, jako pozitivní signál. Tento zvrácený mechanismus uvažování trhu se v posledních letech poměrně často objevoval a fungoval. Možná by se k tomu konstruktu dala ještě připojit další postranní větev, podle které by horší US makra mohla více tlačit na možnou dohodu s Čínou, když se blíží ty prezidentské volby . Takže všechno špatné je z pohledu akciových trhů pro něco dobré ...