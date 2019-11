Premiér Babiš si prohlédl další možnou lokalitu pro nový státní administrativní komplex

Předseda vlády ČR Andrej Babiš navštívil v pátek 15. listopadu logistické centrum České pošty v pražských Malešicích. Lokalita je jedním z uvažovaných míst pro vznik státního administrativního komplexu. Státní podnik plánuje svůj největší třídicí uzel v Malešicích přesunout z Prahy do Kolína a nemovitosti se tak nabízí k dalšímu využití. Komplex 44 pozemků má rozlohu 197 215 m2.

Česká pošta nabízí malešický areál pro vládní čtvrť.



„Je jasné, že Česká pošta areál opustí a následně ho dá do prodeje. Jeden z investorů by mohl být Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pro ten projekt je důležitá dopravní dostupnost místa, je tady nedaleko stanice metra. Problém ale je, že areál je v průmyslové zóně. Beru to tedy dnes tak, že jde o jednu z možností, kterou úřad musí vyhodnotit. My máme i další alternativy, které budeme řešit a následně se rozhodneme jak dál,“ uvedl premiér po návštěvě.

Strategické plány transformace poštovní logistiky předsedovi vlády představil generální ředitel České pošty Roman Knap. „Balíkový trh roste a Česká pošta se tomuto trendu musí přizpůsobit. Malešická třídírna je pro dnešní logistiku ne úplně vyhovující. Chceme být stále lídrem trhu před našimi konkurenty. Plánujeme výstavbu nového centra, které nemusí být nutně přímo v Praze. Malešický areál bychom jako řádný hospodář tak jako tak nabídli státním, ale i soukromým subjektům. Stejně tak jednáme se státními organizacemi o nových prostorách, například s Českými drahami. Záměr vybudovat nový vládní komplex je všeobecně známý. I proto jsme, když máme tu možnost, aktivně nabídli právě tento 19hektarový pozemek. Třídící centrum nám posloužilo více než dost a vládní areál by rozvoji Malešic pomohl vyšší měrou než současný objekt České pošty,“ dodal Knap.

Největší třídící centrum České pošty v Malešicích denně zpracuje v průměru 150 tisíc balíkových zásilek. Roční provozní náklady areálu dosahují téměř 40 milionů korun. Poslední významná rekonstrukce třídírny balíků a kolejové haly mezi roky 2010 – 2012 si vyžádala investici ve výši 122 milionů korun.