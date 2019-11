Dva východy slunce a k jídlu chilli. Aerolinka Qantas testovala extrémně dlouhý let Londýn - Sydney s Boeing 787 Dreamliner

V Sydney po 19 hodinách a 19 minutách letu přistál boeing, který startoval v Londýně. Australská společnost opakovaně testuje, jaký vliv mají dlouhotrvající lety na psychiku a únavu cestujících a posádky. Na palubě se proto podávalo jídlo s chilli, nebo naopak mléčné výrobky na podporu spánku. Boeing 787 Dreamliner a jeho posádku po 18 tisíc kilometrů dlouhé cestě na letišti v Sydney vítaly stovky lidí a tamní předseda vlády. "Aerolinka Qantas se za století existence stala součástí naší národní cesty. Dnes odhalujeme možnosti projektu Sunrise a to je myslím pro mnoho Australanů optimistické," uvedl australský premiér Scott Morrison. Zkušební let QF7879 na trase Londýn-Sydney vyrazil z britské metropole ve čtvrtek v šest ráno, na australskou půdu dosedl v pátek v půl jedné odpoledne. Stroj nabral 45minutové zpoždění, při přistání měl ale k dispozici palivo na ještě hodinu a půl. "Na palubě byli čtyři piloti, střídali jsme se, celkem jsme každý měli osmihodinovou pauzu ve dvou blocích. Jsou tam postele, takže jsme se i vyspali," popsala pilotka Helen Trenerryová.

42 cestujících během letu spatřilo dva východy slunce. Se strojem letěl také šéf společnosti. "Těmito dlouhými přímými lety ušetříte v průměru tři hodiny. A vyspíte se, protože vás neruší, že musíte někde přestupovat," pochvaluje si ředitel aerolinky Alan Joyce.

Tento let navázal na první testovací spoj společnosti z New Yorku do Sydney minulý měsíc. Další je plánovaný na prosinec. Cílem aerolinky je od roku 2022 provozovat pravidelné komerční lety bez mezipřistání do australských měst Brisbane, Sydney a Melbourne právě z Londýna a New Yorku.