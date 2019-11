Hmotnými rezervami se bude zabývat Bezpečnostní rada státu. Složení strategických zásob musí odpovídat 21. století

Publikováno: 15.11.2019 Autor: Odbor komunikace 01400



I padesát let se neměnila v některých položkách struktura hmotných rezerv České republiky, které pochází mnohdy ještě z doby Sovětského svazu. A to i přes to, že bezpečnostní hrozby v 21. století jsou často velmi odlišné od těch v minulosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) proto připravuje restrukturalizaci položek ve Státní správě hmotných rezerv (SSHR), které jsou v jeho gesci a s tím související postupný odprodej neželezných kovů. Zinek, měď, olovo apod. jsou totiž jako zásoby pro průmysl už překonané. V zájmu všech tak je pořídit průmyslové státní hmotné rezervy, které odpovídají současným potřebám moderních a strategicky uvažujících zemí. Danou věcí se tak má v pondělí 9. prosince 2019 zabývat Bezpečnostní rada státu.

Neželezné základní kovy typu zinek, měď, olovo apod. se v minulosti - zjednodušeně - začaly skladovat zejména proto, aby se v případě konfliktu přetavily v souvislosti s obranou státu. „V 21. století jsou na našem kontinentu aktuálnější jiné hrozby, mj. kybernetické. Navíc se v současném obranném průmyslu používají častěji slitiny než kovy základní. Proto je naprosto nezbytná revize stavu hmotných rezerv a jejich modernizace, což také navrhujeme,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Považuji za zásadní zásoby opravdu precizně zkontrolovat, a to nejen z pohledu skutečného a účetního stavu, ale rovněž ve smyslu produktové kvality. Jen pro představu, bavíme se o zásobách, které jsou i 50 let staré. Zejména jde o neželezné kovy, nikoliv potraviny či ropné produkty. Pečlivá revize se samozřejmě musí udělat ve spolupráci se všemi resorty, jichž se daná věc týká. Účelné, efektivní a hospodárné samozřejmě je prodávat to, co je jako strategická rezerva překonané v době rozumných cen daných komodit, nikoliv čekat na to, až půjdou dolů.“

Odprodej části neželezných kovů navrhovalo MPO už před několika lety, transakce se ale neuskutečnila kvůli nízkým cenám na světových trzích. S restrukturalizací průmyslových položek hmotných rezerv počítá i Plán vytváření a ochraňování státních hmotných rezerv na roky 2019 a 2020. „S Ministerstvem obrany aktuálně diskutují moji spolupracovníci různé varianty modernizace systému zajišťování bezpečnosti dodávek vojenského materiálu,“ doplňuje vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.