Credit Suisse: Tesle dochází čas, konkurence rychle narůstá. Akcie klesnou o 40%

Analytici švýcarské Credit Suisse nemohou přijít na jméno akciím Tesly. Podle jejich názoru ikonické značce dochází čas vzhledem k stále rostoucí konkurenci na trhu a proto věští propad ceny akcií automobilky až o 40%. Tesla aktuálně drží cca 80% trhu elektrických automobilů v USA nicméně tato zcela unikátní pozice nebude udržitelná. V příštím roce by na americký trh měl vstoupit Ford se svým elektrickým modelem a v Evropě by se měl začít prodávat ID.3 od VW. Obě novinky budou přímou konkurencí nejlevnějšímu Model 3 od Tesly. Té se bohužel nedaří plně kapitalizovat její výrazný náskok před konkurencí, protože se potýká s výrobní a logistickou nezkušeností.Proto analytici banky vidí cílovou cenu do poloviny příštího roku na úrovni 200 USD za kus oproti stávající ceně cca 346 USD Ford by měl tento víkend představit nový plně elektrický SUV model Mach E vycházející z populárního Mustangu. Odhaduje se, že cenově se bude Mach E pohybovat někde mezi 40 - 50 000 USD s dojezdem cca 300 mil.ID.3 od VW by měl na trh přijít v polovině příštího roku s cenou pod 30 000 EUR