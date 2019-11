Walmart představil za 3Q celkem silné výsledky. Rychlý růst online segmentu

Silné výsledky včera reportovala společnost Walmart (-0,3%), která přišla s lepším než očekávaným ziskem, podobnými tržbami a růstem v ecommerce. Online prodeje rostly výrazně o 41% oproti předchozímu čtvrtletí, což se promítlo i do růstu tržního podílu. Provozní zisk klesl o 5,4% kvůli probíhajícím investicím právě do e-commerce a do rychlejšího doručování. Walmart také zvýšil svůj celoroční výhled.



Marek Dongres