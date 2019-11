Jak mohou s akciemi zamávat americké volby?

Americké volby přijdou příští rok a rozsah možných následků je široký. Jaký dopad by mohly mít volby na akcie indexu S&P 500? Na to se dívá výzkum Goldman Sachs.

Změny nejistoty a důvěry spotřebitelů ovlivní valuace ještě před volbami 2020, domnívá se Goldman Sachs. Nejistota ohledně politiky se již blíží historickým maximům, a pokud se dále zvýší, anebo se zhorší sentiment spotřebitelů, zvýší se riziková prémie a násobek P/E klesne o 1 až 2 body ze současných 18x. Historicky šly většinou valuace před volbami do strany a po volbách se pohybovaly výše.





Tržní predikce v současné době přisuzují 74% pravděpodobnost tomu, že demokraté získají sněmovnu, 54% pravděpodobnost, že vyhrají prezidentský post, ale pouze 35% pravděpodobnost, že ovládnou Senát. Kombinace těchto pravděpodobností tak nepředpokládají vládu jedné strany. Na základě modelu citlivosti na zisky a valuace od Goldman Sachs to znamená, že index S&P 500 se pravděpodobně bude koncem roku 2020 nacházet na úrovni přibližně 3 200 bodů.

Většina akciových investorů se zaměřila na rostoucí oblibu senátorky Elizabeth Warrenové jak v tržních predikcích, tak i v průzkumech veřejného mínění. Pole kandidátů za demokraty se zúží až na Super Tuesday (3. března). Volební nejistota ale zůstane vysoká i poté, co bude kandidát za demokraty oficiálně oznámen na zasedání strany 13. až 16. července.





Několik prezidentských kandidátů chce vrátit zpět snížení daně z příjmu zavedené v roce 2017. Demokratičtí kandidáti, včetně Warrenové, Sanderse, Buttigiega a bývalého viceprezidenta Bidena, chtějí vyšší sazby daně z příjmu. Každé zvýšení efektivní daňové sazby o 1 procentní bod se projeví zhruba 1% snížením zisku na akcii na indexu S&P 500. Zvýšení efektivní daňové sazby o 8 p.b. z 18 % zpět na 26 % by snížilo náš odhad zisku na akcii na rok 2021 na S&P 500 o 11 %.



Z akciových sektorů byly politickou nejistotou nejvíce ovlivněny akcie ze sektoru zdravotní péče. Demokratičtí kandidáti od začátku roku diskutují o návrzích reformy zdravotnictví, včetně zdravotní péče pro všechny (Medicare for All). Trumpova administrativa navrhla zrušit slevy na léky na předpis. Akcie ze sektoru zdravotnictví zaostaly v 1Q 2019 za indexem S&P 500 o 13 p.b., což je jeden z nejostřejších poklesů cen akcií v tomto sektoru. A nadále klesají s tím, jak se zvyšuje pravděpodobnost, že nominaci získají Warrenová nebo Sanders, oba příznivci Medicare for All. V posledních letech valuace akcií ve zdravotnictví diskont politického rizika důsledně zahrnovaly a obchodovaly se na nižších násobcích než historicky, a to i po úpravě o očekávaný růst.



Akcie „Big Tech“ od července do značné míry zaostávají za trhem. Demokraté i republikáni požadují regulační a antimonopolní kontrolu těchto technologických gigantů. Rétorika byla zaměřena především na Facebook, Amazon a Google. Letos v létě zahájilo vyšetřování společností ministerstvo spravedlnosti, Federální obchodní komise a mnoho státních zástupců. Tyto akcie tak v posledních třech měsících agregátně zaostávaly, ale ne vše lze připsat jen politice. Srpen s sebou přinesl rotaci z růstových akcií do hodnotových akcií díky zlepšování obchodních zpráv a zmírnění obav z recese.



Goldman Sachs nadále drží doporučení na informační technologie „nadvážit“. Komunikační služby však snížil na „neutrální“ na základě rostoucího regulačního rizika. Dle jeho výzkum vyřešení antimonopolních sporů obvykle trvá roky a nakonec vede k nižší valuaci a pomalejšímu růstu prodejů.

Zdroj: Goldman Sachs