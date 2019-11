Trhy v očekávání dalšího vývoje americko-čínských jednání

Shrnutí:

Čínský ministr obchodu trvá na tom, že je odstranění cel klíčovou podmínkou pro podpis dohody

Kudlow dodává, že jednání spějí k finální fázi

Zbývá jeden měsíc na dosažení dohody a vyvarování se nových cel

Asijské indexy dnes ráno rostou, i když růsty v Číně jsou zatím poměrně mírné a nijak zvlášť konzistentní. V posledních dnech trhy reagují hlavně na zprávy týkající se jednání mezi USA a Čínou, která pro další vývoj pravděpodobně zůstanou klíčová. Trhy zajímá hlavně datum 15. prosince, kdy mají vstoupit v platnost nová cla ze strany USA na dovoz zboží v objemu 156 mld. dolarů, na což by měla Čína reagovat zvýšením svých vlastních již existujících cel.

Další kolo navyšování cel je však spíše nepravděpodobné, a to vzhledem k vyjádření obou stran, které chtějí zabránit další eskalaci obchodní války a snaží se najít společnou řeč v případě podpisu první fáze obchodní dohody. Ta je sice pravděpodobná, není ale rozhodně jistá, takže rizika pro akciové trhy rozhodně existují. Čína údajně stále váhá se závazkem nakupovat v určitých objemech americké zemědělské produkty a trvá na tom, že aby tak učinila, musí USA odstranit některá cla. To přitom považuje za klíčový prvek jakékoli obchodní dohody. Bílý dům se ale zdá se těmto požadavkům nebrání, což potvrdil i poradce amerického prezidenta Larry Kudlow, podle kterého už samotná jednání vstupují do finální fáze. Trhy jsou tak ve velkém očekávání a právě toto téma pro jejich další vývoj zdá se nyní bude rozhodující.

US500 pokračuje v růstu. Source: xStation5