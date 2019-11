Americké maloobchodní tržby mírně zkorigují zářijový bídný výsledek (Ranní zpráva z finančního trhu)

Data ze Spojených států dnes příliš nepotěší. Maloobchodní tržby sice vykáží mírný růst, na vyretušování obav ze zpomalení spotřeby domácností to ale stačit nebude. Průmyslová produkce navíc vykáže další pokles. Inflace v eurozóně bude potvrzena na úrovni předběžného odhadu. Zápis s posledního zasedání ČNB odhalí, jak moc vážná diskuze o zvyšování sazeb byla.

Inflace v eurozóně revizí nepřekvapí

Zářijové maloobchodní tržby ve Spojených státech propadly a v říjnu je čeká zřejmě jen mírně zlepšení. Výdaje spotřebitelů v Q3 19 stouply o 2,9 %, což je výsledek, který se v závěrečném čtvrtletí letošního roku s největší pravděpodobností nebude opakovat. Růst HDP tak bude ubírat postupně na tempu. Kromě maloobchodních tržeb dnes bude zveřejněna i průmyslová produkce. Ta v meziměsíčním srovnání zřejmě vykáže další pokles.

Říjnová inflace v eurozóně bude pravděpodobně potvrzena na úrovni 0,7 % y/y, jádrová složka pak na 1,1 % y/y. Za celý letošní rok inflace podle našeho odhadu dosáhne 1,2 %. Příští rok očekáváme její průměr na úrovni 1,1 %. Směrem dolů ji potáhnou nižší ceny energií a kurz eura vůči dolaru, který by se podle naší prognózy měl v průměru pohybovat na 1,19 USD/EUR. Díky rostoucím mzdám by na tom o něco lépe měla být jádrová inflace. Ta by z letošních průměrných 1,1 % měla stoupnout na 1,4 %.

Německo uniklo o vlásek technické recesi

Německá ekonomika se v Q3 19 jen těsně vyhnula technické recesi. Růst HDP dosáhl úrovně 0,08 % q/q. Dynamika HDP za Q2 byla revidována mírně směrem dolů na -0,2 % q/q, za Q1 pak naopak směrem nahoru na 0,5 % q/q. V růstu pokračovala spotřeba vlády a domácností, naopak investice do strojů a zařízení propadly. Naopak investice ve stavebnictví rostly, přičemž tento trend by měl podle nás pokračovat i nadále. Příspěvek čistého exportu byl kladný. Mírné mezičtvrtletní růsty HDP očekáváme i v následujících čtvrtletích, do té doby než v H2 20 nastoupí podle naší prognózy v USA recese.

Růst ekonomiky eurozóny byl ve druhém čtení potvrzen na úrovni 0,2 % q/q. Meziroční dynamika byla revidována směrem nahoru z 1,1 % na 1,2 %, což znamená, že v posledních čtyřech čtvrtletích dosahoval mezičtvrtletní růst 0,3 %. Vzhledem k dobré situaci na trhu práce a datům přicházejícím z reálné ekonomiky nelze podle našeho názoru vyloučit další mírnou revizi HDP směrem nahoru.

Na zveřejněná data společná evropská měna příliš nereagovala. Ve večerních hodinách však posílila z úrovní okolo 1,100 USD/EUR na 1,103 USD/EUR, kde dnes ráno i otevírá.

Pozornost přitáhne záznam z posledního zasedání ČNB

Dnes bude zveřejněn zápis z posledního zasedání České národní banky. Ta na něm ponechala sazby beze změny. Nová prognóza však ukázala na potřebu dvojího zvýšení úrokových sazeb v krátkém horizontu. Pro vyšší sazby zvedli ruku dva členové bankovní rady. V tomto směru sázíme na Vojtěcha Bendu a Marka Moru. Zápis z listopadového jednání tak bude nepochybně patřit k těm zajímavějším. Více jsme se ČNB věnovali zde: http://bit.ly/2WRbsBb.

Regionálním tygrem je Maďarsko

Koruna se včera pohybovala v úzkém čtyřhaléřovém pásmu 25,54-25,58 CZK/EUR. Mírně slabší růst domácí ekonomiky, než trh čekal, nechal korunu chladnou. Dynamika HDP dosáhla podle předběžných odhadů v Q3 19 úrovně 0,3 % q/q. Podle statistického úřadu k expanzi přispěla jak domácí, tak zahraniční poptávka, přičemž odvětví průmyslu zaznamenalo nižší dynamiku, než v první polovině roku. Celkově data ukázala, že česká ekonomika pomalu přibržďuje. Více jsme se tomuto tématu věnovali zde: http://bit.ly/2q3yhFU. Na svém tempu výrazně ubrala i polská ekonomika. Ta v meziročním srovnání rostla nejpomaleji za poslední tři roky (3,9 % y/y). Regionálním tygrem tak zůstalo Maďarsko. Růst HDP zde ještě mírně zrychlil, a to ze 4,9 % na 5,0 % y/y. K růstu nejvíce přispěl průmysl, stavebnictví a sektor služeb. Maďarský forint však z těchto zpráv příliš nevytěžil. Den uzavřel v podstatě beze změny, když se po celý den pohyboval v úzkém intervalu 333,6-334,1HUF/EUR. Polský zlotý si během úterního obchodování připsal 0,1 % a posílil na 4,286 PLN/EUR.