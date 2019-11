Rozbřesk: Česko ztrácí tempo, americká ropa na ceně

Podle předběžného odhadu se HDP ve třetím čtvrtletí mezikvartálně zvýšil jen o 0,3 % - tedy na necelou polovinu předchozího výsledku – a v meziročním vyjádření se jeho tempo snížilo na 2,5 %. Bez podrobnějších čísel můžeme jen spekulovat, co přesně výkon českého hospodářství ovlivnilo, ale dvě základní hypotézy nepochybně vyřknout lze.

Tou první je, že za růstem stojí na straně poptávky především spotřeba domácností poháněná mzdami, na straně nabídky zase domácí obchod, který jede právě na rostoucích vlně útrat spotřebitelů. Druhou hypotézu představuje stagnující, respektive dvourychlostní průmysl, který jako největší odvětví už zdaleka k růstu nepřispívá, jak jsme byli zvyklí. Útlum, který zažívá v posledních měsících většina průmyslových oborů – zejména pak strojírenství – se nemohl na celkových výsledcích nepodepsat.



Na co se dost dobře odpovědět nedá je, jak dopadly ve třetím čtvrtletí investice. Už v předchozím období bylo vidět, že investiční aktivita firem klesala, byť jim stále chyběli zaměstnanci a byly tak tlačeny k technologickým inovacím, nicméně průzkumy naznačující negativní očekávání poptávky se na ochotě pouštět se do nové expanze či jen upgradu výroby podepsat mohly.Zda či jak moc tento faktor zafungoval, uvidíme až po zveřejnění podrobnějších národních účtů, a tak nemá smysl dělat jednoznačně silné závěry bez tvrdých čísel v ruce.



Byť ekonomika podle očekávání zpomalila, nevypadají poslední výsledky ve srovnání s dalšími zeměmi EU nijak zle. Zvláště tedy, pokud se budeme porovnávat s vyspělou Evropou . Je to stále více než dvojnásobné tempo ve srovnání s eurozónou nebo pětinásobné oproti Německu. Z pohledu ostatních zemí v regionu střední a východní Evropy to však už tak impozantně, s výjimkou Slovenska zasaženého obratem automobilového průmyslu , nevypadá. Maďarsko si připisuje téměř pět procent a Polsko čtyři, a to vše především díky domácí poptávce a využívání EU fondů Korunu nová čísla z domácí ekonomiky nenadchla, stejně jako fakt, že se Německo vyhnulo technické recesi. V průběhu dne se pohybovala okolo 25,55 EUR/CZK a k večeru spíše opět ztrácela. Trhy dál nečekají, že by se ČNB rozhodla k akci a proti proudu znovu zvýšila své úrokové sazby . Optimismem nehýří ani kapitálový trh, neboť dlouhý konec výnosové i úrokové křivky výrazně v posledních dnech zkorigoval směrem dolů.Na hlavních forexových trzích aktuálně vládne nuda, kterou nijak nenarušil poměrně výrazný výnosů dluhopisů , nová makrodata či vystoupení centrálních bankéřů. K posledně jmenovanému stojí za zmínku uvést, že ani první dva muži Fedu (Powell a Clarida) nedali svými včerejšími vystoupeními záminku k výraznějšímu pohybu eurodolaru.Dnes odpoledne přijdou na řadu důležitá tvrdá data z americké ekonomiky - průmyslová výroba a maloobchodní tržby (za říjen), jež umožní zhodnotit, jak americká ekonomika vstoupila do posledního čtvrtletí. Údaje za průmysl však mohou být lehce ovlivněna stávkou v závodech GM.Ve střední Evropě se stabilizoval oslabující forint, kterému pomohly nejen nižší úrokové sazby ve světě, ale zveřejněný údaj o HDP za třetí kvartál. Maďarská ekonomika totiž podle bleskového odhadu rostla o neuvěřitelných 5 % meziročně a z hlediska tempa se stala jednoznačným lídrem celého regionu.Kombinace nad očekávání silného růstu zásob a další. Americká produkce, tažená především těžbou v břidlicových oblastech (Permian, Eagle Ford nebo Bakken), si připsala k dobru 200 tis. barelů denně a celkově se tak již vyšplhala na 12,8 mil barelů denně. Navzdory rostoucím obavám o kondici amerických břidlicářů jejich růstová dynamika zůstává z našeho pohledu nadále solidní.Včera zveřejněný měsíční report kartelu OPEC přinesl dva zajímavé postřehy. Za prvé, kartel opět snížil odhad globální poptávky po vlastní produkci v roce 2020 , která by měla být meziročně nižší o 1,1 mil. barelů denně. Na druhou stranu, celková tržní bilance bude dle producentských států pouze v nepatrném přebytku (70 tis. barelů denně), když kartel kalkuluje se stabilizací globálního růstu. Celkově se zdá, že v rámci kartelu začíná panovat výraznější optimismus ohledně výhledu na příští rok, z čehož implicitně vyplývá omezená potřeba agresivně intervenovat.Americké akciové trhy oscilovaly včera okolo středečních hodnot. Výsledková sezóna se pomalu chýlí ke svému konci. Z indexu S&P 500 už reportovalo 421 společností. Z těch 78 % představilo lepší než očekávaný zisk na akcii (ve 3Q18 to bylo 79 %). 16 % firem nedosáhlo na odhady analytiků. Nejvíce rostoucím segmentem trhu byly nemovitosti s růstem o 0,8 %, následovány zpracovateli materiálů (+0,6 %). Tím nejhorším naopak byla energetika s poklesem o 0,3 %. Index Dow Jones Industrial Average končil beze změny na 27.782 bodech. S&P 500 se posunul o necelou desetinu výše na 3.096 bodů. Nejhůře se včera dařilo technologickému Nasdaq Composite , který klesl o 0,04 % na 8.479 bodů.