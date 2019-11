TWTR, GRUB a MTCH. 3 nejlepší internetové akcie současnosti (2019)

Od roku 2018 se řada internetových akcií vyvíjela skvěle. Akcie u společností jako Twitter se od konce léta 2018 navýšily o + 99 %, akcie Match Group dokonce o + 218 % a akcie Grubhub zaznamenaly nárůst o + 114 %.

Všechny tři akcie jsou stále vzrušujícími investicemi s obrovským potenciálem.

Akcie FANG dominují internetu

Od konce 90. let žádné odvětví neobsahovalo tolik vítězných akcií jako internetový sektor. Především internetové společnosti v USA Facebook, Amazon, Apple, Netflix a Google (nyní Alphabet) v posledních letech tolik rostly, že na Wall Street pro ně byl zaveden termín „akcie FAANG“.

Těchto 5 společností momentálně dominuje široké oblasti internetu, čímž mají stále větší vliv na náš každodenní život. Na akciovém trhu byl v posledních letech hybnou silou růstu amerických indexů právě růst cen těchto pěti akcií. Společná tržní kapitalizace společnosti z FAANG je více než 2,3 bilionu USD.

Vážné rozdíly oproti dot-com bublině

Rally u technologických a internetových akcií z posledních let mnoha investorům připomíná vývoj, který předcházel dot-com bublině z přelomu tisíciletí. Ve srovnání s těmito dny však existují významné rozdíly. Například výnosy dluhopisů vyšší než 5 % tehdy nabízely atraktivní alternativy k akciím.

Akcie FANG se v současné době obchodují v průměrném poměru P/E ve výši 35. To už je poměrně vysoká hladina, ale stále velmi daleko od tříciferných, nebo dokonce záporných poměrů P/E v roce 2000.

Vzhledem k vedoucím pozicím na trhu, působivým tempům růstu a mimořádně vysokým držením hotovosti se dnešní ocenění akcií FAANG sice jeví jako velmi ambiciózní, ale docela rozumné.

Internet 2.0: Vítěz bere vše

Nikde neplatí princip „Vítěz bere vše“ tak hodně jako v prostředí internetu. Zatímco vedle sebe dokáže existovat mnoho výrobců automobilů, leteckých společností, pojišťoven nebo bank nabízejících srovnatelné produkty a služby, v převážné většině případů funguje na internetu ve svém segmentu jedna dominantní společnost.

Pochopitelně, nikdo nemá zájem o druhou příčku, ať už se jedná o cenu, výběr nebo dosah. Amazon je lídrem v oblasti online obchodu, eBay v oblasti aukcí, YouTube v oblasti videí, Facebook v oblasti sociálních sítí, Netflix v oblasti streamingových služeb, Google v oblasti vyhledávání atd.

Menší konkurenti jsou ve velmi znevýhodněných pozicích oproti jedničce na trhu a zaostávají ve všech aspektech podnikání, ať už jde o snižování nákladů, ziskovost, či růst. To má samozřejmě také negativní dopad na hodnotu akcií dané společnosti.

Monopolní postavení a umělá inteligence: prostředky ke generování zisku

O Společnostech jako Facebook, Amazon a Google můžeme s trochou nadsázky hovořit jako o továrnách na peníze. Tyto společnosti mají nesporný monopol ve svých příslušných segmentech trhu. Navíc mají internetoví giganti přístup k obrovským objemům dat, která jsou vyhodnocována a používána v reálném čase pomocí umělé inteligence (AI).

Jelikož lídři na trhu nejen generují nejvyšší tržby, ale také mají nejnižší náklady na své aktivity, marže a zisky jsou vysoko nad průměrem v odvětví.

Mladé nově vznikající společnosti s inovativními nápady, technologiemi a projekty, které představují pro lídry na trhu potenciální hrozbu, obvykle dřív nebo později lídři na trhu koupí. Slovo konkurence na internetu prakticky neexistuje.

Mimochodem, velmi podobné tržní struktury se také vytvořily na čínském internetovém trhu, ke kterému nemají hlavní američtí hráči, jako jsou Facebook nebo Alphabet, přístup. Dominantní hráči a konkurenti amerických gigantů v Číně jsou například společnosti Alibaba, Tencent a Baidu, jedná se o tzv. BAT akcie.

3 nejlepší internetové akcie roku 2019

Internet nepochybně bude i nadále produkovat řadu velkých vítězných akcií, protože v žádném jiném odvětví nemohou společnosti své produkty tak jednoduše dostat své produkty do povědomí velké části světové populace a oslovit tak miliardy potenciálních zákazníků.

Samozřejmě, aby bylo možné profitovat ze zvýšení cen nových internetových gigantů, musíme je nejprve identifikovat. Toto je samozřejmě nejtěžší část.

Je důležité věnovat pozornost nejen silnému růstu, ale především skutečnosti, že příslušné společnosti jsou nespornými vůdci trhu v určitém tržním segmentu a disponují určitou konkurenční výhodou.

Tyto korporace jsou však vždy potenciálními cíli akvizice ze strany internetových lídrů. Následující 3 akcie mají potenciál v roce 2019 a dalších letech být jedním z velkých vítězů na akciových trzích.

1. Akcie Match Group – Online Dating 2.0

Match Group Inc. je internetová společnost v USA, která provozuje několik předních online seznamovacích webů, včetně Tinder, OkCupid, PlentyOfFish, Meetic, Friendscout24 a Match.com.

Nejnověji byla přidána rychle rostoucí seznamovací aplikace Hinge. Společnost s tržní hodnotou zhruba 22 miliard USD je kótována na NASDAQ od roku 2015.

S celkem 45 různými portály ve 42 jazycích nabízí Match Group vyhledávací platformy pro různé skupiny klientů. Podle interních informací má Match Group již více než 9 milionů platících klientů a toto číslo se velmi rychle zvyšuje.

Společnost inzeruje, že 64 % vztahů, které vzniknou přes internet nebo prostřednictvím aplikace, mají co dočinění s produkty Match Group.

Tinder je zdaleka nejzajímavějším produktem společnosti. Ve druhém čtvrtletí roku 2019 se počet platících uživatelů zvýšil z přibližně 3,8 milionu v předchozím roce na 5,2 milionu, což je nárůst o více než 38 %. Aplikace Tinder pro smartphony otevřela nový trh v oblasti seznamek.

Aplikace zobrazuje fotografie jiných nezadaných uživatelů ve vaší oblasti, a pokud oba uživatelé kladně ohodnotí protější stranu, dostanou možnost se dále kontaktovat.

Pokud využíváte aplikaci Tinder zdarma, máte pouze omezené možnosti a můžete zobrazit každý den pouze omezený počet profilů. Pokud platíte měsíční poplatek za „Tinder Plus“ nebo „Tinder Gold“, můžete každý den zobrazit neomezený počet profilů a máte přístup k dalším rozšířeným funkcím.

Kromě plateb klientů by se v budoucnu měla stát důležitým zdrojem příjmů společnosti také reklama.

Neustále rostoucí online seznamovací trh má na celém světě objem několika miliard USD. Přestože je Match Group s širokou nabídkou produktů již dlouho považována za vůdce na tomto trhu, jednoznačně dominantní platforma se zatím na trhu neobjevila.

To by se teď mohlo změnit, protože Tinder jednoznačně přebírá dominantní postavení, co se počtu uživatelů týče.

V posledních letech si společnost vedla dobře. Za poslední tři roky průměrně vzrostl zisk společnosti o 23 % a výnosy společnosti vzrostly o 39 %. V roce 2018 vzrostly výnosy o 30 % z 1,33 miliardy USD na 1,73 miliardy USD a zisk na akcii vzrostl o 1,61 USD, což je nárůst o 37 %.

Ve druhém čtvrtletí roku 2019 Match Group vykázala tržby ve výši 489 milionů USD a zisk na akcii 0,48 USD, čímž překonala očekávání analytiků. Zároveň se očekávání prodeje za třetí čtvrtletí upravila na 540 milionů USD. Akcie na toto reagovaly velkým býčím gapem a během jednoho dne posílily o 18 %.

Celkově se v roce 2019 ve srovnání s předchozím rokem očekává mírnější růst zisků o 23 % na 1,78 USD na akcii.

Vývoj akcie Match Group je od IPO na konci roku 2015 velmi pozitivní. Upisovací cena 12 USD se do dneška více než zčtyřnásobila. Po rekordním maximu 95 USD v létě 2019 je akcie aktuálně ve fázi korekce.

Ceny kolem 77 USD nabízejí dlouhodobě orientovaným investorům zajímavou vstupní úroveň, protože dlouhodobý růst by mohl v nadcházejících letech opět pokračovat.

Pokud se Match Group podaří etablovat Tinder jako přední světovou platformu pro nezadané, měla by být akcie i po roce 2019 velkým vítězem.

