PFNonwovens (Koupit, 12m cíl = 924 CZK) - Zlepšení hospodaření, potvrzení cílů (Komentář k výsledkům)

Společnost PFNonwovens zveřejnila dnes ráno výsledky za Q3 19. Reportovaná čísla jsou podle našeho očekávání a management PFN potvrdil celoroční cíle. Tak jako po Q2 19 vedení očekává, že celoroční zisk EBITDA bude na spodní hranici původního rozpětí 1,3-1,45 mld. CZK. Nová výrobní linka v JAR je v komerčním provozu a na konci Q3 19 začala vyrábět i nová linka ve Znojmě.

Fakta a události: (1) PFN vyrobil za Q3 19 celkem 28,1 tis. tun textilií, což je o 1,6 % více v meziročním srovnání, ale pod naší prognózou. Společnosti se podařilo navýšit zásoby hotových výrobků, které klesly na dlouhodobá minima. (2) Tržby i EBITDA jsou meziročně téměř beze změny, v souladu s naší projekcí. EBITDA za Q3 19 je 334,7 mil. CZK a marže dosáhla 20,2 %, což je výrazné vylepšení proti 16,6 % v druhému čtvrtletí. Mechanismus přenesení cen byl více méně neutrální. (3) Nová linka v JAR je ve standardním provozu a na konci kvartálu začala komerční výroba také v nové lince ve Znojmě. Plný dopad obou linek bude viditelný v příštím roce. Očekáváme, že se díky tomu zvýší celoroční EBITDA o 220 až 240 mil. CZK, což by značilo nárůst o cca 15 %. Investiční výdaje by se měly letos dle vedení společnosti udržet pod hranicí 1,45 mld. CZK (1,1 mld. CZK v 9M 19). (4) Kurzové změny výrazně ovlivnily čistý zisk. Jejich dopad je v Q3 19 48,6 mil. CZK (11,6 mil. CZK před rokem). Důvodem bylo posilování USD proti EUR. Obsluha dluhu klesala meziročně na 28,9 mil. CZK z 46,1 mil. CZK vzhledem ke splacení dluhopisů ve Q4 18. Čistý dluh vzrostl na 4,8 mld. CZK (4,7 mld. CZK na konci 2018 a 4,2 mld. CZK v 1H 19) kvůli investicím do linek v JAR a Znojmě. A míra zadlužení narostla na 3,73x. (5) Čistý zisk podstatně vzrostl ovlivněn výše uvedenými finančními položkami a daňovou položkou, což mírně kompenzoval nárůst odpisů kvůli zařazení linky v JAR. Čistý zisk meziročně vzrostl o 53,3 % na 241,9 mil. CZK. (6) Management zopakoval svou prognózu zisku, která se od Q2 19 nezměnila. EBITDA by měla být na spodní hranici původního rozpětí 1,3-1,45 mld. CZK. EBITDA za celých 9M 19 je 940,6 mil. CZK, což představuje 72,4 % ve srovnání s cílem společnosti. Připomínáme, že hospodaření v posledním kvartále tohoto roku dále vylepší nová linka ve Znojmě, která naběhla do provozu koncem Q3 19.

Potenciální dopad na naše odhady a doporučení: Výsledky za Q3 19 se podstatně zlepšily proti Q2 19. Zdá se, že nová linka v JAR pomohla vyřešit problémy se skladovým hospodářstvím a následně s neefektivní výrobou. Na to, aby PFN splnil celoroční cíle, by musela EBITDA ve Q4 19 dosáhnout 360 mil. CZK (+3,7 % y/y). Očekáváme, že to je v silách PFN a své projekce splní. Textilka je schopna dlouhodobě vyprodávat svoji celou kapacitu, což předpokládáme i do budoucna. Současné ocenění akcií považujeme za relativně levné, což do značné míry souvisí s nízkou likviditou, zrušením dividendy a určitou nejistotou, jak chce s minoritními akcionáři naložit majoritní vlastník. Naše doporučení Koupit a cílovou cenu 924 CZK ponecháváme v platnosti.

Rizika: Za největší aktuální riziko považujeme neefektivitu ve výrobě a řízení skladových zásob, která může vést k poklesu marží. Dalšími rizikovými faktory jsou neplánované odstávky výrobních linek a ceny polymerů.

