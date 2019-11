Chyby a omyly při použití mlhovek: Kdy musí svítit a kdy hrozí pokuta?

Řidiči mohou v tomto období často narazit na mlhy, ne každý ale ví, jak a kdy používat mlhová světla. Zákon stanovuje, kdy přesně řidiči musí mlhovky používat, podle odborníků je ale nekonkrétní a může tak docházet k chybám.

Český zákon o používání mlhových světel je podle odborníků z asistenční služby ÚAMK málo konkrétní, mezi řidiči tak může často vznikat celá řada nedorozumění. Některé chyby pak mohou být životu nebezpečné.

Zákon konkrétně uvádí: "Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy."

Znamená to tedy, že zadní mlhovky řidiči v určitých chvílích používat musí, přední jsou jen dobrovolné. Velmi nekonkrétní je ale chvíle, kdy je čas na použití mlhovek, předpis hovoří o tom, že za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Je tedy na uvážení řidiče, zda je lehký opar již mlha či zda několik vloček znamená sněžení.

Odborníci ÚAMK jsou názoru, že je na místě zvolit mnohem konkrétnější vyjádření a také doporučují řidičům řídit se orientační hranicí 50 metrů, jak o tom hovoří například německý silniční zákon. Tomu ve velké části případů odpovídá rozestup mezi směrovými sloupky. Jakmile je viditelnost jen do této vzdálenosti, vzniká povinnost používat mlhovky.

"Známe to asi všichni, když vpředu jedoucí vůz za povětrnostní situace, která neodpovídá zákonu, rozsvítí zadní mlhovky a všichni, kdo jedou za tímto automobilem, mají doslova "vypálené" oči. Nic a nikdo takového řidiče nepřesvědčí, že podle něj není mlha. K situacím, kdy bychom rovněž neměli, kromě výjimek, používat mlhovky, patří jízda v obci, nebo stojíme-li v koloně a posouváme se krok za krokem," vysvětluje ÚAMK.

Nebezpečí spočívá v tom, že mlhovky mají podobnou intenzitu jako dálková světla, velmi lehce tak může dojít k oslnění dalších řidičů.

Český zákon také nestanovuje, jakou rychlostí by měli řidiči za mlhy jezdit. Podle odborníků je to závislé na odstupu od dalších vozidel, je vhodné dodržovat vzdálenost odpovídající v metrech rychlosti vozidla. To znamená, že pokud jede auto 80 kilometrů v hodině, mělo by držet rozestup nejméně 80 metrů. Pokud je to 50 kilometrů v hodině, pak by měl být minimální rozestup 50 metrů.

"Že nejde o pouhou teorii, potvrzuje silniční zákon platný v Německu. Dodržování právě této rychlosti 50 km/h při zapnuté zadní mlhovce považuje za povinnost. Což zároveň znamená, že zadní mlhové světlo by se mělo zapínat jen při mlze nedovolující jet rychlostí vyšší 50 km/h, protože dobrá viditelnost je 50 a méně metrů. Za nedodržení tohoto pravidla může být udělena pokuta až do hranice v přepočtu 8000 Kč," varuje ÚAMK.