ČEZ: Dohoda se státem možná v 1Q 2020, bude řešit ochranu min. akcionářů; Fin. ředitel Novák očekává růst zisku a dividendy

Gen. ředitel ČEZu Daniel Beneš včera uvedl, že společnost může se státem podepsat rámcovou dohodu a zároveň první fázi dohody o rozšíření jaderné elektrárny Dukovany v 1. čtvrtletí 2020. První fáze dohody by měla řešit rizika plynoucí z cen elektřiny ve vztahu k přidanému výkonu elektrárny Dukovany. Podle Beneše by nový jaderný blok měl stát mezi 140 – 160 mld. Kč. Beneš uvedl, že smyslem dohody se státem je ujistit minoritní akcionáře, že nebudou ze stavby nového jaderného bloku vystaveni negativním důsledkům. Podle premiéra Andreje Babiše by se nový reaktor v Dukovanech měl postavit v letech 2029-36, přičemž tendr na stavbu nového reaktoru má být spuštěn v r. 2021 a vítěz oznámen v r. 2022. Zprávu považujeme vzhledem k vyjádření D. Beneše o ochraně zájmů minoritních akcionářů za pozitivní.



Finanční ředitel ČEZu Martin Novák uvedl v rozhovoru pro server Patria.cz, že letos očekává výrazný růst čistého zisku společnosti. Vzhledem k výplatnímu poměru 80 – 100 % to podle Nováka znamená, že dividenda bude nominálně vyšší než naposledy. Dividenda na akcii činila za r. 2018 24 Kč. Vyjádření fin. ředitele odpovídá našemu očekávání a očekávání trhu a považujeme ji za neutrální.