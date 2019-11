Internetový gigant Alibaba bude své zákazníky odměňovat BTC

Je to jednoduché – stačí prostě nakupovat. Ze svých nákupů budou zákazníci získávat odměny. Zatím je program spuštěn pouze pro zákazníky na území Spojených států amerických, ale nevylučuje se ani budoucí expanze na další trhy. Ta by se měla přitom uskutečnit již během následujícího roku 2020.

Není samozřejmě náhodou ani to, že uzavření tohoto nového partnerství bylo oficiálně ohlášeno právě 11. listopadu (tzv. singles day – tedy den, kdy nezadaní oslavují právě svou nezávislost). Tento den přitom představuje největší nákupní horečku v celé Číně. Každoročně se tady prodá zboží za celé desítky miliard amerických dolarů.

Až 5% cashback v BTC

Bitcoinový cashback na Alibabě by údajně mohl dosahovat až pětiprocentní hodnoty. A co k němu budete potřebovat? Krom trvalého pobytu na území Spojených států budete muset do svého internetového prohlížeče nainstalovat také rozšíření Lolli, které celou tuhle parádu umožní. Tento formát je v současnosti opravdu velmi populární. Nedávno jsme vás na našem blogu informovali například o tom, že s podobným programem v současnosti experimentuje například i jeden kalifornský výrobce elektromobilů.