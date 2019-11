Ministerstvo financí předkládá návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví

Do mezirezortního připomínkového řízení míří návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví z dílny Ministerstva financí.

Dnešní dynamická doba přináší v rámci ekonomického života účetních jednotek řadu nových situací, které nelze stávající zákonnou úpravou jednoznačně řešit. Nový zákon o účetnictví by měl na tento vývoj nejen zareagovat, ale měl by do určité míry též předjímat budoucí tendence.

Proto bylo přistoupeno k přípravě moderního zákona o účetnictví, jehož věcný záměr reflektuje jak mezinárodní trendy, tak i razantní rozvoj ICT v oblasti účetnictví, včetně digitalizace a robotizace účetnictví a jeho procesů. Věcný záměr pamatuje též na velké množství mikro a malých účetních jednotek, pro které počítá jednak s určitým zjednodušením a zároveň nepředpokládá žádné významné změny v zavedených postupech účtování. Pro fyzické osoby podnikatele je zjednodušením navrhované zrušení povinnosti vést podvojné účetnictví při překročení hranice 25 mil. Kč obratu. Zároveň dojde ke zpřehlednění zákonných požadavků na inventarizaci.

Návrh věcného záměru navrhuje rozšíření použití mezinárodních účetních standardů při sestavování účetní závěrky některými subjekty působícími na finančním trhu. Jedná se zejména o banky, vybrané finanční instituce a pojišťovny, které již dnes předávají dohledovým orgánům informace podle mezinárodních účetních standardů, jak požaduje právo EU. Současně se předpokládá snížení administrativní zátěže pro všechny účetní jednotky používající mezinárodní účetní standardy, pokud bude výsledek hospodaření, zjištěný podle těchto standardů, využit i pro stanovení základu daně z příjmů.

Další významnou změnou je vymezení základních účetních zásad a významných pojmů přímo v zákoně o účetnictví. Jedná se o dlouhodobý požadavek odborné veřejnosti, který přispěje k vyšší právní jistotě účetních jednotek při podávání věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace v účetní závěrce. Na základě údajů z účetní závěrky činí nejen samotní podnikatelé, ale také investoři a banky, množství zásadních rozhodnutí. Správnost těchto rozhodnutí by proto měla být podpořena kvalitními účetními informacemi.

Ministerstvo financí považuje za důležité stanovení dostatečně dlouhé doby na seznámení účetních jednotek s novou právní úpravou, která bude na půdorysu věcného záměru nového zákona o účetnictví vytvořena.