Trhy smíšené, negativní data z Číny

Akciové trhy v USA včera obchodovaly smíšeně bez výraznějšího pohybu. Dow Jones rostl mírně výrazněji o 0,3% díky akciím Walt Disney. Objevily se informace, že obchodní vyjednávání se poněkud zadrhla kvůli objemu zemědělských produktů, které by Čína měla začít opět nakupovat a dalším sporným bodům, zejména co se týče ochrany duševního vlastnictví v oblasti technologií. Přes noc vyšla horší ekonomická data z číny a Japonska, což může ovlivnit dnešní obchodování.



Podle zveřejněných údajů klesl v Číně růst průmyslové produkce na 4,7%, oproti očekávanému růstu 5,4% a růst investic klesl na historické minimum na úrovni 5,2%. Růst HDP v Japonsku pak zpomalil na nejnižší letošní úroveň. Negativní sentiment v celém asijské regionu podporují i pokračující vážné protesty v Hongkongu.

Akcie Walt Disney rostly přes 7%, když firma oznámila, že její streamovací služba Disney+ za první den získala 10 milionů zákazníků. Takto silný nástup potvrzuje předchozí odhady, že vstup Disney do tohoto odvětví bude pro konkurenty velkým oříškem (Netflix, HBO, Amazon Prime, Apple TV+). Firma by chtěla mít do roku 2024 k 90 mil. zákazníkům.

Dnes bude výsledky reportovat Walmart, u kterého se očekává růst tržeb tažený zejména online prodeji, zisk by měl být na podobné úrovni jako ve 3Q18. Výsledky dále oznámí i výrobce grafických čipů NVIDIA, u které se očekávají meziročně slabší výsledky jak na úrovni tržeb, tak zisku, kvůli zpomalení napříč sektorem jež způsobil i útlum pozitivního vlivu těžby kryptoměn, na něž se rovněž grafické karty používaly.

V 8:00 byl zveřejněn odhad růstu německého HDP ve 3Q19, který mírně rostl o 0,1% a byl tak oproti očekávanému poklesu o 0,1% lepší. V USA budou později zveřejněna data maloobchodních tržeb, jež by se měla odrazit k 0,3% růstu ze stagnace v září.



Jan Šafránek, analytik České spořitelny