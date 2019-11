HDP ve 3. čtvrtletí 2019: Očekáváné zpomalení

Začínáme brzdit. Hrubý domácí produkt se ve 3. čtvrtletí zvýšil o 0,3 procenta ve srovnání s předchozím kvartálem, což je nejpomalejší tempo růstu za posledních 14 čtvrtletí. Meziroční růst HDP zpomalil z 2,8 na 2,5 procenta.



Hlavní oporou růstu ekonomiky zůstává domácí poptávka. Spotřebu domácností podporují rychle rostoucí mzdy a minimální nezaměstnanost. Firemní investice by mohly těžit z nízkých úrokových sazeb, brzdou je ovšem strach z dalšího vývoje v globální ekonomice. Investice veřejného sektoru žádnou logiku nemají. Zahraniční poptávka také kladně přispívá k růstu HDP, její síla však v posledních měsících citelně slábne.



Co čekat v dalších měsících? Zásadním způsobem nyní ovlivňuje vývoj globální ekonomiky tenze v mezinárodním obchodě, v Evropě se přidává specifický faktor v podobě Brexitu. Překvapivě výrazně zpomalilo německé hospodářství. Německo těsně uniklo technické recesi v předchozím čtvrtletí, s vyhlídkami našeho největšího obchodního partnera to ovšem není růžové. Ifo index a PMI index klesly na nejnižší hodnoty od recese v roce 2009. A co se týká Německa, je důležité také pro české firmy.



V letošním roce počítáme se zpomalením růstu HDP na 2,5 procenta. Aktuální prognóza na příští rok nyní ukazuje růst o 1,8 procenta.



David Marek

hlavní ekonom Deloitte ČR