Rozbřesk: Německo o vlásek uniklo “technické” recesi, Česko roste nejpomaleji za 3 roky

Česká ekonomika zahlásila lehce horší výsledky - mezikvartální tempo růstu zpomalilo na 0,3%, což je méně než polovina toho co v druhém kvartále (0,7%) a nejslabší tempo růstu za poslední tři roky. Na ekonomiku dopadá stagnující průmysl, který začíná cítit první výraznější dozvuky německé průmyslové recese. Ta se projevuje naplno v odvětvích jako je strojírenství nebo výroba kovů. Na druhé straně průmyslu od horších výsledků poněkud překvapivě zatím pomáhá slušná výroba automobilek. Pro celou ekonomiku jsou ale stěžejní zejména dobré výkony sektoru služeb v čele s maloobchodem, který živí více než sedmiprocentní růst mezd.



Zásadní při pohledu do budoucna samozřejmě bude další vývoj těžce zkoušené německé ekonomiky, která dnes těsně unikla technické recesi a rostla o 0,1 % mezikvartálně. Pokud se na obzoru neobjeví nové geopolitické šoky, věříme že Německo příští rok začne postupně oživovat. A i když ve stínu slabého Německa česká ekonomika ještě na přelomu roku zpomalí (a poroste příští rok jen lehce nad 2 %), nic horšího ji pravděpodobně nečeká.



A v takovém případě zdá se nelze čekat výraznější změnu nálady na přehřívajícím se trhu práce . Volnější růst může vést sice k mírnému poklesu počtu neobsazených pracovních míst , ovšem z extrémně vysokých úrovních blízkých 350 tisícům pozic. Těch tak bude stále výrazně více než nezaměstnaných (méně než 200 tisíc). Těžko proto předpokládat výraznější ochladnutí mzdové dynamiky, soukromé spotřeby a ve finále i domácích inflačních tlaků. Dnešní čísla za HDP tedy překvapila ČNB negativně, ale překvapení nebylo výrazné a pokud se náš výhled bude potvrzovat budou se argumenty jestřábů časem znovu vracet na stůl.Dnešní čísla z Německa a z Česka mohou být pro korunu lehkým povzbuzením, zdá se ovšem, že česká měna ve světle silnějšího dolaru a větší nejistoty spojené s uzavřením čínsko-americké dohody podobně jako řada jiných rozvíjejících se trhů zastavila zisky započaté ke konci října.Ani čerstvá data o americké inflaci a ani pravidelné vystoupení šéfa Fedu Powella v americkém kongresu nepřineslo včera nic nového, tudíž pohyb na eurodolaru byl minimální.Dnes po ránu může být pro euro malým povzbuzením, že německá ekonomika nakonec o vlásek unikla technické recesi, když ve třetím čtvrtletí vzrostla o 0,1 % mezikvartálně (přičemž ve druhém poklesla o 0,1 %). Odpoledne by trhy nicméně mohla zaujmout plejáda vystoupení centrálních bankéřů (opět Powell či Clarida z Fedu ). Cena ropy Brent roste vstříc hranici 63 USD barel v reakci na překvapivý pokles zásob surové ropy ve Spojených státech (dle API). Mimoto si pozornost trhu získal také komentář šéfa kartelu OPEC Barkinda, který upozornil na dramaticky zpomalující růst americké produkce (dle některých odhadů v roce 2020 meziročně až na 300-400 tis. barelů denně). Tento faktor by dle Barkinda mohl v příštím roce významně ulehčit situaci kartelu, což směrem k blížícímu se zasedání ve Vídni nahrává obezřetnému přístupu.Výhled šéfa kartelu OPEC na americký břidlicový boom nicméně prudce kontrastuje s nejnovější prognózou EIA. Ta včera naopak přehodnotila růst americké těžby surové ropy roce 2020 směrem nahoru, a to o více než 100 tis. barelů denně na rovný jeden milion barelů . To sice v porovnání s letošním rokem (odhad růstu produkce o 1,3 mil. barelů denně) představuje zpomalení, nicméně i tak se jedná o solidní dynamiku, které bude vyžadovat ze strany aliance OPEC+ minimálně prodloužení dosavadního těžebního závazku.