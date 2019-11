Ranní přehled: Pražská burza se včera dokázala probojovat z červeného teritoria k zelené nule

Komentář k akciovému trhu

Pražská burza - Index PX: 1,085 bodů (+0.1% d/d); objem: 294 mil. Kč

Pražská burza se při středečním obchodování dokázala probojovat z červeného teritoria k zelené nule, když index PX uzavřel s lehkým ziskem 0,08 %. Závěr obchodní seance byl však pro řadu titulů slabší. Důvod může být v blížícím se převažování indexu MSCI emerging markets, kde klesne váha ČEZu, Komerční bance a Monetě.

Moneta prolomila v průběhu dne úroveň 79 Kč, závěrečná aukce ji však poslala níž na 78,55 Kč (+0,13 %). ČEZ klesl na 517 Kč, po uzavření pražské burzy český premiér prohlásil, že stavba nového bloku jaderné elektrárny Dukovany bude probíhat v letech 2029 až 2036 a dodavatel nového bloku bude vybrán do konce roku 2022. Finanční ředitel ČEZu potvrdil, že dividendový výplatní poměr zůstane na 80 – 100 %. Erste Group propadla o 1,09 % na 854,2 Kč, Komerční banka o 0,13 % na 785 Kč.

Evropské trhy většinou ztrácely do 0,5 % v čele s bankami. Průmyslová výroba v eurozóně (+0,1 %) rostla druhý měsíc v řadě, zachránila ji francouzská a holandská ekonomika.



USA Dow Jones: 27,784 (+0.3%); S&P500: 3,094 (+0.1%); Nasdaq: 8,482 (-0.0%)

Akcie na Wall Street si připsaly mírné zisky s výjimkou technologického Nasdaqu (-0,05 %), který táhly dolů akcie spol. Amazon (-1,4 %; 1753,11 USD) a Netflix (-3,05 %; 283,11 USD). Oba giganti reagovali negativně na zprávu a růst akcií The Walt Disney (+7,32 %; 148,72 USD), když firma zaznamenala od úterního spuštění streaming služby Disney+ již více než 10 mil. uživatelů a udržela tak blue chips v zelených číslech (Dow Jones +0,33 %).

Sentiment chvilkově negativně ovlivnila zpráva o problémech s čínskými nákupy zemědělských plodin z USA. Investoři však propad rychle skoupili. Fed pak dle slov šéfa J. Powella zvolí, co se týká sazeb, vyčkávací taktiku, dokud se nezmění tempo ekonomického růstu.



Komentář k devizovému trhu

Koruna včera pokračovala vůči euru v oslabování, které kopírovalo podobný pohyb polského zlotého k euru. Koruna během odpoledne odepsala 5 haléřů na 25,60 CZK/EUR, což byla stejná ztráta jako v úterý. Dolar po sérii dní, kdy nepřetržitě posiloval vůči euru, tento trend zpomalil a jen mírně se dále přiblížil k hranici 1,10 USD/EUR.



Kalendář – významné události

Německo: HDP za 3Q19: +0,1 % m/m vs. oček. -0,1 %

Čína: Maloobchodní tržby (říjen): +7,2 % vs. oček. 7,8 %

Čína: Průmyslová výroba (říjen): +4,7 % vs. oček. 5,4 %

Raiffeisen Bank: Hosp. výsledky za 3Q19

RWE: Hosp. výsledky za 3Q19

Daimler: Prezentace pro kapitálové trhy

09:00 – ČR: HDP za 3Q19

14:30 – USA: Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti

po trhu – Nvidia: Hosp. výsledky za 4Q FY19