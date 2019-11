Čínská ekonomika dál zpomaluje, indexy ráno mírně klesají

Z Číny dnes ráno přišlo nové makro, které opět upozornilo na to, že situace v druhé největší světové ekonomice zůstává i nadále napjatá. Tamní statistický úřad zveřejnil výsledky investic, průmyslové produkce a maloobchodních tržeb. Všechny tři reporty si oproti minulému měsíci pohoršily a ještě navíc podstřelily většinový konsenzus. Investice do fixních aktiv rostly meziročně v říjnu o 5,2 % vs. konsenzus 5,4 %, zatímco v září rostly o 5,4 %. Průmyslová produkce v říjnu zpomalila z 5,8 % na 4,8 % vs. konsenzus 5,4 % a maloobchodní tržby zpomalily ze 7,8 % na 7,2 % vs. konsenzus 7,8 %. Čínský HDP V 2Q rostl meziročně o 6 % a poslední čísla naznačují, že nás v 3Q může čekat jeho další zpomalení.

Čínské makro se dál zhoršuje. Zdroj: Bloomberg

Reakce na dnešní výsledky na trzích byla mírně negativní, když se v Asii propadl akciový index Hang Seng o více než 1 %, zatímco japonský Nikkei ztrácel krátce před otevřením Evropy 0,76 %. Mírně v červených číslech se pak dnes ráno drží také futures na indexy v USA, i když zde jsou ztráty jen minimální a indexy odepisují okolo jedné desetiny procenta.