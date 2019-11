Zklamání z hypotéky – dlouhé dojíždění, nekompetentnost, zamítavý postoj. Mohou se týkat i Vás

Během schvalování a čerpání hypotéky přijdete do styku s bankou či finančním poradcem skutečně mnohokrát a ne vždy to setkání bude příjemné… S jakými „krizovými“ scénáři a klacky pod nohama je třeba počítat?

Místní příslušnost banky

Zejména, pokud si hypotéku necháváte zprostředkovat od finančního poradce, hrozí vám, že váš úvěr vyřídí a následně i bude spravovat pobočka banky, do které to nemáte zrovna nejblíže. I jednotlivé pobočky bank mezi sebou konkurují a snaží se finanční poradce motivovat k podání žádosti o úvěr u nich. Snadno se Vám tedy může stát, že s každým čerpáním hypotéky či úpravou smlouvy o úvěru budete muset do několik desítek kilometrů vzdálené pobočky.

Zamítnutí čerpání pro neúčelovost

Žadatelé o úvěr často nechtějí z půjčených peněz financovat pouze samotnou nemovitost, ale i vybavení, např. kuchyňskou linku, skříně, bílé spotřebiče, bazén, garáž apod. Nemilé překvapení může ale představovat situace, kdy vám banka zamítne čerpání hypotéky např. na koupi koberců, lednice, skříní apod. pro neúčelovost. V takovém případě nezbývá nic jiného než zkusit alternativní řešení (např. vestavěné skříně, lepené koberce apod.) případně hledat jiné způsoby financování těchto položek.

Vysoko nastavená reprodukční pořizovací cena nemovitosti

Toto se nestává příliš často, ale zároveň to nelze vyloučit. Banka nabízející nízkou sazbu hypotéky ocení nemovitost žadatele o úvěr na vysokou reprodukční pořizovací cenu, čímž výrazně zvýší cenu pojistného. Sám jsem v praxi zažil situace, kdy pořizovací reprodukční cena byla stanovena o více než 100 % výše než byla zástavní a také kupní cena nemovitosti.

Nízká zástavní hodnota nemovitosti

Zejména, pokud zpracovává odhad zástavní hodnoty nemovitosti finanční poradce v rámci tzv. expresního ocenění, může se stát, že zástavní hodnota nemovitosti bude stanovena níže než jste čekali. V takovém případě nezbývá než si nechat zhotovit standardní odhad za přítomnosti smluvního znalce banky, případně zkusit štěstí s žádostí o úvěr u jiné instituce.

„Nekompetentnost“ poboček

Menší pobočky mají menší kompetence pokud jde o schvalování hypotečních úvěrů či udělování výjimek, stejně jako v případě činění ústupků u úrokových sazeb či poplatků. Byť Vy či Váš poradce může jednat s nejbližší pobočkou, úvěr může být schvalován např. v okresním či krajském městu. Jakákoliv změna smluvních podmínek pak může narážet právě na omezené kompetence poboček. Mým mírným favoritem tedy byly banky, které hypotéky neschvalovaly centrálně či v rámci tzv. hypotečních centrech umístěných v krajských městech, ale právě na úrovni poboček.