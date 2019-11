Realitní zákon je na spadnutí, čekají nás velké novinky

V pátek 8. listopadu prošel Sněmovnou v posledním čtení zákon, který by měl upravovat realitní zprostředkování. Nyní se čeká na schválení Senátem a podpis prezidenta. Co je na tomto zákonu tak důležité?

Realitní makléř nemůže být kdokoli

Stát se realitním makléřem může dodnes prakticky kdokoli. Jde o volnou živnost, takže si stačí vyřídit živnostenský list a začít. Dle schváleného návrhu zákona se podnikání v realitách stane vázanou živností, k jejímuž provozování bude nutná kvalifikace. Zájemce o práci realitního makléře tak musí mít aspoň středoškolské vzdělání kombinované s tříletou praxí, nebo složit státní zkoušku Obchodník s realitami. Tuto zkoušku zastřešuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Další podmínkou pro získání živnosti bude bezúhonnost. To znamená, že makléři a dokonce ani majitelé realitních kanceláří nesmí mít z minulosti záznam o odsouzení za trestný čin v souvislosti s poskytováním realitního zprostředkování.

2. Povinné pojištění

V návrhu zákona je zakotvena nutnost pojištění pro případ náhrady škody způsoben výkonem realitního zprostředkování. Limity jsou navrženy na nejméně 1.570.000 Kč pro jednu pojistnou událost a 3.500.000 Kč pro více pojistných událostí v jednom roce. Pokud nebude řádně uzavřena pojistná smlouva, může být za tento přestupek udělena pokuta do 1.000.000 Kč.



3. Smlouva jedině v písemné podobě

Do budoucna také nebude možné uzavřít s klientem pouze ústní dohodu. Současně bude možné smlouvu o výhradním zprostředkování sjednat pouze na šest měsíců, přičemž doba může být opakovaně prodloužena. Zároveň výpovědní lhůta nesmí být delší než jeden měsíc.

„Toto opatření je důležité, protože se setkáváme s tím, že klient předá nemovitost „makléři“, který nevyvíjí žádnou činnost, jen má ve smluvních podmínkách nesmyslně vysokou pokutu za ukončení spolupráce. Jsme rádi, že toto opatření bude klienty chránit před neseriózními podnikavci,“ vysvětluje generální ředitel RE/MAX Jan Hrubý.

4. Úschova mimo realitní kancelář

Naprosto zásadní posun se odehrál na poli úschov peněžních prostředků. Úschova bude moci být realizována pouze bankou, zahraniční bankou, notářem nebo advokátem. V případě, že klient bude výslovně žádat uschovat kupní cenu u realitní kanceláře, budou dány jasná a transparentní pravidla, za kterých to bude možné. To znamená mimo jiné separátní účet a nutnost vedení záznamu o úschově v evidenci úschov. Banky, advokáti a notáři totiž mohou poskytovat úschovy peněz jen za striktně stanovených podmínek. Například o nich musí vést podrobnou evidenci, hlásit každou úschovu na příslušnou profesní komoru nebo mít na každou jednotlivou transakci zřízený separátní účet. To pro realitky dosud neplatí.

„Úschova na účtech RK je v síti RE/MAX přísně zakázána. Považujeme ji za příliš rizikovou. I na poli ostatních úschov pracujeme jen se schválenými dodavateli, kteří prošli naší kontrolou. Systém úschov je navíc zpřísněn tím, že kromě separátních účtů vyžadujeme u každé transakce minimálně pověření dvou autorizovaných osob a další principy. Moc dobře si uvědomujeme, že ukládané prostředky jsou celoživotní úspory rodin a sebemenší riziko s jejich nakládáním je třeba eliminovat,“ dodává Jan Hrubý.