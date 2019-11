Krize v ČSSD: Zimola chce kandidovat za jinou stranu, Hamáček se zlobí

Další rozkol v řadách sociální demokracie. Šéf jihočeské ČSSD a bývalý první místopředseda strany Jiří Zimola, chce v krajských volbách kandidovat za hnutí Změna 2020.Jedná se podle něj o hnutí členů ČSSD i nestraníků. Stranický šéf Jan Hamáček jeho krok ostře kritizuje.

Žádost o registraci hnutí Změna 2020 podal minulé pondělí na ministerstvu vnitra radní Týna nad Vltavou a Zimolův spolustraník David Slepička.

"My jsme to plánovali tak, že bysme vytvořili hnutí, kde by na společné kandidátce byli jak členové sociální demokracie, tak nezávislí starostové, úspěšní politici z regionální a komunální úrovně," vysvětluje radní Týna nad Vltavou Slepička.



"Nemáme v plánu střílet do nohy ČSSD a ani stranu nějak štěpit. Je to určitá vize, s níž chceme do voleb jít, a vycházíme z modelu, který využil Michal Šmarda," říká Jiří Zimola.