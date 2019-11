ESIF: Letos bylo schváleno přes 11 tisíc nových projektů, na které jde z rozpočtu EU přes 73 mld. Kč

„Od začátku letošního roku bylo schváleno přes 11 tisíc nových projektů, na které z rozpočtu EU jde přes 73 mld. Kč . Pokud do těchto čísel započítáme i Program rozvoje venkova, který je specifický velkým počtem malých projektů, je nových projektů skoro 60 tisíc a částka na ně přesáhla 82 mld. Kč . Celkem je přiděleno už téměř 82 % prostředků pro ČR pro současné programové období,“ uvedla Daniela Grabmüllerová, zastupující náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Ministerstva pro místní rozvoj a dodala: „Evropskou komisi jsme zažádali o proplacení již o více než třetinu ze zhruba 580 mld. Kč pro období 2014- 2020 . Čerpání tak jde podle plánu – všechny prostředky je nutné vyčerpat až do konce roku 2023.“Příští rok bude díky úspěšnému plnění stanovených milníků připsána přibližně 6% tzv. výkonnostní rezerva. Česká republika tak bude mít k dispozici z fondů EU dalších téměř 37 mld. Kč . Národnímu orgánu pro koordinaci se podařilo s Evropskou komisí dojednat také přesun přibližně 6 mld. Kč z Operačního programu (OP) Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost do Integrovaného regionálního OP a OP Životní prostředí. Těmto prostředkům tak nebude hrozit jejich nedočerpání a budou využity pro další přínosné projekty.Mimo čerpání prostředků z fondů EU v současném programovém období je aktuálním tématem také příprava programového období 2021 -2027. Účastníci jednání diskutovali například nad prvním návrhem výše prostředků pro jednotlivé OP a nad návrhem budoucí Dohody o partnerství. Na evropské úrovni probíhají také vyjednávání o legislativě formou trialogů – neformálního jednání mezi Evropskou komisí, Radou a Evropským parlamentem. Velmi důležité je pro politiku soudržnosti i vyjednávání Víceletého finančního rámce – rozpočtu EU na příštích 7 let a s ním spojené ekonomické aspekty čerpání.Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy je nadresortním odborným a poradním orgánem vlády ČR v oblasti evropských fondů , který se pravidelně schází k diskuzi nad aktuálními otázkami. Na pracovní úrovni jsou jejími členy zástupci ústředních orgánů státní správy, poradních a pracovních orgánů vlády ČR, územních samosprávných celků, sociálních a hospodářských partnerů, nestátních neziskových organizací a podnikatelů.