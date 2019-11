Market alert: Chile v plamenech, peso padá na historická minima

V minulém roce byly trhy zasaženy dvěma měnovými krizemi - v Turecku a Argentině. V tomto roce se však problém objevil tam, kde by ho čekal málokdo - v jihoamerickém Chile. V této analýze se podíváme na to, co je jádrem chilské krize a jejího dopadu na tamní ekonomiku a měnu. Chilské peso totiž v posledních týdnech dramaticky propadlo.

Kořeny krize: Není to jen o 30 pesos

Včera se pár USDCLP dostal k úrovni historického maxima 800 pesos za dolar a jen za poslední měsíc posílil o 12,5 %. Trh očividně zpanikařil, když se obchodníci začali měny zbavovat. Podstatná je skutečnost, že chilská ekonomika byla v Jižní Americe považována za stabilní hvězdu bez výraznějších rizik. Země je dle statistik MMF z pohledu hrubého domácího produktu v této oblasti dokonce nejvyspělejší. Umisťuje se zpravidla vysoko také ve statistikách hodnotících ekonomickou svobodu a rozvoj. A dosud se mělo za to, že země nemá žádné podstatné problémy.

Protesty proti zdražení jízdenek metra přerostly v Chile v otevřené násilí.

Současná vlna protestů byla zažehnuta relativně malým zdražením jízdenek v metru o 30 pesos (přibližně 4 americké centy). To se může zdát triviální, nicméně z pohledu života obyvatel Chile se jednalo o příslovečnou poslední kapku. Pod úspěšným příběhem tamního ekonomického růstu totiž dlouhé roky narůstaly problémy: rostoucí životní náklady, nerovnost bohatství a politické skandály. Chile se umístilo patnácté v žebříčku CIA ze 157 zemí z pohledu nerovnosti bohatství. Navíc dle Spojených národů má 1 % populace celou třetinu všech příjmů. Ačkoli inflace v zemi nedosahuje závratných výšin některých jihoamerických souputníků, tak zvyšování cen je pro střední třídu problémem. Dále pak politické skandály, arogance politiků a vysoká míra korupce přispívají k rostoucímu hněvu obyvatel. Ministr pro ekonomiku v reakci na první protesty obyvatelům poradil, aby si přivstali a využili metro do sedmé hodiny ranní, dokdy nabízí jízdné za zvýhodněnou cenu.

Jaký můžeme čekat další vývoj situace?

Vláda vzala zdražení jízdného zpět a slíbila mírné navýšení výdajů v sociální oblasti. Ráda by také provedla některé ústavní změny, ale ani tyto kroky zatím protesty nezastavily. Protestující jsou napříč mnoha sociálními vrstvami, netvoří jednu skupinu obyvatel, takže je skutečně obtížné odhadnout další vývoj. Je stále možné, že výrazné navýšení sociálních výdajů protestující uklidní, nicméně nelze vyloučit ani pokračování nepokojů či předčasné volby.

"Lidská práva byla pošlapána policejními složkami, takže hněv lidu sílí a demonstrace jsou čím dál násilnější a nekontrolovatelné. Maloobchodní sektor už oznámil, že bude propuštěno v krátkodobém horizontu přes 100 tisíc lidí, takže ekonomický dopad protestů bude velmi vážný."

Jose Raul Godoy Abalos, XTB expert z Chile

Dopad na ekonomiku

Ekonomický růst v Chile v posledních měsících zpomalil a nižší ceny mědi zanechaly negativní následky v soukromé spotřebě. Poslední týdny protestů mohou situaci dále vyhrotit. Pro další vývoj situace bude stěžení, jak se vláda k problémům postaví. Výrazný nárůst sociálních výdajů by nemusel být nejlepším řešením z těchto dvou důvodů: vysoký (a narůstající) externí dluh dosahuje 70 % a veřejný dluh země by se prudce zvýšil. Rozhodnutí utrácet a obyvatelstvo si koupit by trhy nevnímaly pozitivně. Na druhou stranu patří Chile k otevřeným ekonomikám a má mírný deficit běžného účtu okolo 2 % HDP. Prudké oslabení chilského pesa by mohl pomoci tento deficit uzavřít a měně pomoci ke stabilizaci. Ačkoliv slabší měna by mohla dále navýšit životní náklady, které jsou jádrem současné krize.

Růst v Chile v poslední době závisel na spotřebě. Protesty a rostoucí ceny importů by v krátkodobém horizontu mohly ekonomiku poškodit. Zdroj: Macrobond, XTB Research

USDCLP Technická analýza:

Po proražení maxim z roku 2016 na 731,50 zamířil pár prudce na vyšší hodnoty. Hravě si poradil s rekordním maximem z roku 2002 a dosáhl až úrovně 800 po verbální intervenci centrální banky. Z grafu vidíme, že období rychlého růstu USDCLP není výjimečné, nicméně aktuální rozpětí dosahuje extrémních úrovní - pouze ve 3 obdobích přesáhlo posílení 25000 pips!

Klíčová rezistence na grafu leží na úrovni 800 a 846. Nejbližším supportem je proražená zóna na 731. Zdroj: xStation5