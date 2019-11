Powell (Fed): Další důvody pro pohyb sazeb nevidím, ekonomika si vede dobře a udržitelně

Šéd amerického Fedu Jerome Powell ve svém pravidelném hodnotícím projevu k vývoji americké ekonomiky uvedl, že nyní ani on ani další členové centrální banky nevidí žádné důvody pro další pohyb dolarových sazeb. Ekonomika vykazuje znaky udržitelného růstu celkové aktivity se silným pracovním trhem a inflací v blízkosti cíle centrální banky. Dokud bude trvat stav blízký tomu současnému respektive tomu odpovídajícímu výhledu centrální banky není pravděpodobné, že by se nastavení měnové politiky jakkoliv měnilo. Stávající nastavení sazeb je plně v souladu se stavem ekonomiky Powell nicméně zopakoval, že hlavní výzvy či rizika v podobě venkovní slabosti, napětí kolem obchodu a problémů s nízkou inflací stále přetrvávají. Co se týče inflace naznačil Powell, že by musela výrazněji akcelerovat, aby Fed začal uvažovat o růstu sazeb.Powell na závěr uvedl, že centrální banka bude i nadále bedlivě sledovat a vyhodnocovat celý vývoj včetně výhledu a tomu adekvátně přizpůsobovat nastavení měnové politiky. Fed letos snížil hlavní dolarovou repo sazbu třikrát až do rozpětí 1,5 - 1,75%.Powell zopakoval svou dřívější kritiku dlouhodobě neudržitelního směru vývoje fiskální politiky státu, jež ve svých důsledcích snižuje schopnost reagovat adekvátně na případné ekonomické zpomalení.