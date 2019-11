Hongkongskou ekonomiku může povzbudit čínský gigant Alibaba

Ing. Štěpán Křeček, MBA Na pozici hlavního ekonoma ve společnosti BH Securities a.s. zodpovídá za tvorbu makroekonomických a tržních analýz. Rovněž se věnuje komunikaci s veřejností a médii. Jako host televizních a rozhlasových pořadů se často vyjadřuje k aktuálnímu ekonomickému dění. V současné době patří mezi nejcitovanější české ekonomy. Vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, kde dále působí a vyučuje několik předmětů. Po odborné stránce se zaměřuje na analýzu české ekonomiky, sociální systémy a veřejné rozpočty. Na tato témata napsal řadu odborných prací. Rád sportuje, čte a poslouchá vážnou hudbu. BH Securities a.s. BH Securities je licencovaný obchodník s cennými papíry a člen Burzy cenných papírů Praha a.s. Společnost byla založena v roce 1993, krátce po vzniku kapitálového trhu v České republice. Dnes je BHS jedním z nejvýznamnějších nebankovních obchodníků s cennými papíry na českém kapitálovém trhu a individualizované investiční služby bez změny jména či přístupu poskytuje kontinuálně již 25 let. BHS nabízí široké portfolio investičních služeb. Vedle obchodování na kapitálových trzích jsou to především správa aktiv a individuálních portfolií (asset management), fondy kvalifikovaných investorů, emise a obchodování s dluhopisy, podílové fondy či investiční zlato. Více informací naleznete na: www.investice.cz/ nebo na: www.bhs.cz.

Čínská společnost Alibaba Group pravděpodobně zahájí prodej akcií na hongkongské burze. Očekává se, že obchody vystoupají k úrovni 13,4 miliardy dolarů . Tato událost by mohla povzbudit hongkongskou ekonomiku, kterou trápí obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou i pouliční demonstrace. Hongkongská ekonomika se momentálně nachází po deseti letech prosperity ve stavu recese.Protesty v ulicích mohou prodej akcií Alibaba Group na hongkongské burze oddálit na neurčito. Aktuálně se počítá se zahájením prodejů ve čtvrtek, nicméně v případě pokračování pouličních potyček se uvažuje o odsunu termínu. K tomu již došlo v srpnu letošního roku a hrozí, že se scénář bude opakovat.Investoři očekávají, že by akcie Alibaba Group v Hongkongu mohly být nabízeny se slevou až 5 procent proti cenám na burze v New Yorku Alibaba Group drží světový rekord ve velikosti první veřejné nabídky akcií (IPO). Ten získala ve Spojených státech v roce 2014, když vydala akcie za 25 miliard dolarů . Dosavadní rekord by v brzké době mohla překonat ropná společnost Saudi Aramco, která bude vstupovat na burzu.V letošním roce akcie Alibaba Group v New Yorku vzrostly o 36,4 procenta. Index Hang Seng , který je hlavním ukazatelem celkové výkonnosti trhu v Hongkongu, roste výrazně pomaleji. Vstup Alibaba Group na hongkongskou burzu by tamnímu indexu mohl výrazně pomoci a v konečném důsledku by podpořil celou hongkongskou ekonomiku.