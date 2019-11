Rajan (ex-RBI): Hlavní hrozbou US ekonomice není Fed, ale Trump

Bývalý guvernér indické centrální banky RBI Raghuram Rajan uvedl, že hlavní hrozbou pro americkou ekonomiku není politika Fedu , ale především těžko předvidatelná politika a prezidenta Trumpa a jiné geopolitické hrozby.Podle Rajana staré makroekonomické poučky a pravidla o ekonomických cyklech již nefungují a je proto obtížné predikovat další vývoj.Podle Rajana není v dohledné době představitelné, že by americký Fed mohl utáhnout svou měnovou politiku.Výraznou hrozbou jsou podle Rajana také nepředvídatelné geopolitické faktory jako například útoky na ropná zařízení v Saúdské Arábii. Případný silnější růst cen ropy může globální ekonomiku celkem snadno shodit do recese.Podle Rajana vážné problémy působí také rozmach autoritářství, který podkopává výkonnost globální ekonomiky . Tento problém je o to horší, že mnoho autoritářských vůdců se ve svých pozicích ocitlo díky hlasům regulérních voličů.