OPEC: US břidlicím začíná docházet dech, Počet aktivních vrtů klesl o 2%, chybí prostředky

Generální tajemník ropného kartelu OPEC Mohammed Barkindo na konfewrenci v SAE mimo jiné uvedl, že kartel se nijak zvlášť neobává, že by boom americké břidlicové těžby mohl tlačit dále dolů ceny ropy . Už tak relativně nízké ceny začínají působit tomuto sektoru problémy s financováním, což se projevuje určitým ochlazováním celého segmentu. Podle Barkinda je dokonce pravděpodobné, že zmíněné problémy se budou dále umocňovat. Náznaky zpomalování sektoru tu už jsou, když počet aktivních vrtů v USA v průběhu října vykázal meziroční pokles o 2% na 700 zařízení, což je nejméně za posledních 2,5 roku.Podle odhadů IHS Markit by růst americké ropné produkce měl v tomto roce poklesnout na cca 440 000 barelů denně oproti loňským 2 miliónům. V roce 2021 by se dokonce měl růst produkce zcela zastavit.OPEC bude zkraje prosince opětovně řešit svůj další postup ve snaze produkčními škrty regulovat cenovou úroveň trhu. V červnu se kartel spolu s několika hlavními partnery dohodl na snižování produkce o cca 12 mbd s platností do března 2020 . Otázkou nyní je, jestli bude dohoda prodloužena a nebo dokonce ještě prohloubena. Podle Barkinda toto ještě není zcela vyjasněno.