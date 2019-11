Vaše ERP kdykoliv, odkudkoliv, kýmkoliv

Služební cesta, dovolená , nekonečná zácpa na D1, anebo třeba postel, kde ležíte s nachlazením. To jsou všechno místa, odkud dnes můžete přistupovat k podnikovému informačnímu systému, třeba i z mobilu nebo tabletu. Pokud používáte systémy HELIOS , je to pro vás otázkou okamžiku.

Když potřebujete mobilní přístup

Obchodní zástupci, servisní pracovníci, stavbyvedoucí, manažeři na cestách či dovolených – existuje řada pracovních pozic i situací, kdy zkrátka nechceme ani nemůžeme ztratit kontrolu nad klíčovými procesy či událostmi ve firmě, kde pracujeme. Stejně tak existují okamžiky, kdy potřebujme zpřístupnit vybrané informace z našich podnikových systémů našim dodavatelům či odběratelům, aby měli možnost získat přehled o stavu výroby jejich zakázky, skladu, aktuální ceny vybraného zboží, stavu objednávek či jejich založení, přehled salda apod. Zkrátka, kdy potřebujeme přístup k informacím, dokumentům, dokladům přímo z terénu, nebo kdy je v terénu musíme pořizovat. A přesně k tomu slouží mobilní přístup k ERP systému.

Mobilní aplikace

HELIOS Zoom nabízí vzdálený přístup k libovolným datům ve vašem firemním systému HELIOS Orange, v případě čtení zcela zdarma. Pokud byste chtěli na cestách se systémem i aktivně pracovat, můžete si připlatit za prémiové funkce, mezi které spadá i podpora notifikací, jež se s nástupem nové edice iNUVIO staly velmi populárními.

Že máte ve firmě HELIOS Green? Pak je tu aplikace HELIOS Mobile . S ní máte přehled o tom, co se ve firmě děje, a pokud je potřeba, můžete přímo ze svého tabletu či chytrého telefonu s operačním systémem Android pracovat úplně stejně, jako byste seděli ve své kanceláři, a to se všemi moduly.

