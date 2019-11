Pražské letiště chystá rozšíření. Díky nové ranveji se nebude létat v noci

Letiště Václava Havla rozšíří druhý terminál, odkud se odbavují lety do a ze zemí Schengenského prostoru. Investice za miliardy schválila vláda, hotovo má být do roku 2028. V dalších letech chce letiště například vybudovat novou ranvej.

K největším projektům letiště by měla patřit nová paralelní dráha a rozšíření Terminálu 2, které bude stát asi 16 miliard korun. Celkově by investice měly dosahovat přibližně 27 miliard korun.

Letiště je v současnosti na hraně maximální kapacity, loni odbavilo téměř 17 milionů cestujících. Podle předsedy představenstva Václava Řehoře už musí část letů v exponovaných časech dokonce odmítat. Investice by měly zvýšit kapacity letiště na 21 milionů odbavených cestujících ročně.

Nová paralelní dráha má také umožnit navýšení kapacity vzletů a přistání, dlouhá by měla být přes tři kilometry. Její stavba by podle plánu měla začít v roce 2022, trvat by měla zhruba čtyři roky a stát by měla devět miliard korun.

Kapacity vzletů a přistání by se díky ní měly zvýšit až na 72 letadel za hodinu. Po její dostavbě by se měl také omezit noční provoz, od půlnoci až do půl šesté ráno letadla nebudou startovat.