Mobius: Jestli se US prezidentkou stane Warrenová, US akcie spadnou o 20-25%

Prominentní investor Mark Mobius v reakci na rozběh Demokratické předvolební prezidentské kampaně vedené hlavní kandidátkou a senátorkou Elizabeth Warrenovou uvedl, že pokud by byla do úřadu skutečně zvolena dojde k výraznému propadu akciových trhů a to o 20-25%. Takový názor sdílí několik dalších prominentních investorů. Hlavním důvodem korekce přitom bude fakt, že Trumpova politika byla pro ekonomiku a trhy tak příznivá, že při tak výrazné změně se velká část účastníků trhu bude snažit raději vybrat své prostředky případně zrealizovat zisky a bude nějakou dobu raději vyčkávat na další směr politického a ekonomického vývoje.Širší akciový index S&P500 od Trumpova nástupu do funkce v lednu 2017 do současnosti posílil cca o 33%.Za marginální problém demokratické kandidátky považuje její nápad na zavedení daně z bohatství. Podle Mobiuse se o tomto tématu bude hodně hovořit, ale vzhledem k tomu, že její kandidaturu finančně podporují právě bohatí a ti ve finále nedovolí nějakou výraznější újmu z případné nové legislativy.Volební team senátorky Warrenové nicméně zveřejnil výsledky kampaně za získání prostředků pro kampaň za 3Q, ze kterých je patrné, že během posledního kvartálu přišlo na účet celkem 24,6 mil. USD pocházejících od celkem 943 000 dárců. Průměrný dar se tedy pohyboval na úrovni 26 USD